Bénult baloldal

Jó volt Botka László belépője még tavasszal az újbaloldali politikával. A már több mint tíz éve, az őszödi beszéd óta bénult baloldalon végre mondott valaki olyat, és csatolt hozzá programot, amivel az is egyetértett, aki nem igazán kedveli a szocialistákat: igen, fizessenek a közös kasszába többet azok, akik többet keresnek, nagyobb a vagyonuk, mert a fideszes adórendszer igazságtalan, megnyomorítja a többséget. Ebben nem volt hiba.

Aztán idővel minden elromlott.



Szeged polgármestere már a kezdetektől azt szajkózta a választójogi törvény sajátosságai miatt, hogy a demokratikus ellenzéki pártok csak együtt, közös listával és közös jelöltekkel győzhetik le a Fideszt a 2018-as országgyűlési választáson. Mint ahogy azt is kikötötte már a legelején Botka, hogy Gyurcsány Ferencnek nincs helye a közös listán, mert – az elmúlt hónapokban leggyakrabb hallott érv szerint – többet vihet, mint amennyit hozhat a kormányváltásra készülőknek ebben a végletekig leegyszerűsített magyar politikai rendszerben, ahol egy idős zsidóemberrel riogatva lehet behozhatatlan előnyre szert tenni.



Mert Gyurcsányt legalább annyian utálják, mint Orbánt. Mégis minden róluk szól – kicsi túlzással – a rendszerváltás óta ebben az országban, de az „elmúltnyolcévben" meg az azt megelőző „elmúltnyolcévben" biztosan. És sajnos benne van még nyolc év.



De amíg a hipercentralizált, egy személyre felfűzött, fiatal demokratának már cseppet sem nevezhető társaságban és csatolmányaiban mindent felülír a keresztapai szeretet, az összetartozás, addig a baloldalon jobban utálják egymást, mint az ellenfelet. Így viszont nehéz dűlőre jutni. Nem is jutottak, mert náluk az egyéni érdekek írtak mindent felül.



Orbán Viktor már régen hátradőlt, és kikérte a kávét. Most csak arra kell vigyáznia, nehogy égési sérüléseket szenvedjen, ahogy dörzsöli a tenyerét.



