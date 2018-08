Mielőtt még valaki félreértene, tisztázom: nem egy csúszómászóról fogok írni. Bogárnak hívják a kutyámat. Fekete, kicsit már őszülő szakállú, kan tacskó keverék. Pont olyan kategória, amelyik a menhelyeken szokott ragadni, mert valljuk be, nem egy modellalkat. Én viszont nem cserélném el semmire, nincs az a pénz, amiért megválnék tőle. Csaknem tíz éve született, valahol az ország másik végében. A bátyámtól kaptam ajándékba Bogarat, amikor még csak három hónapos volt. Egy dobozban utazott Szegedre, és cuki pillantásokat vetett mindenkire. Amikor családtag lett, még alig sejtettem, hogy mennyi törődést, odafigyelést igényel egy négylábú. Amíg kölyök, mindent szétrág, odapiszkít a lakásba, folyamatosan izeg-mozog, mindent felfedez. Nem tagadom, sok bosszúságot okozott, de ez mind eltörpült amellett, hogy mennyi szeretetet kaptam tőle. Bármikor tud nekem örülni. Ha az éjszaka közepén érek haza, és a legszebb álmából kel fel, akkor is ugyanolyan farkcsóválva jön elém, mint amikor jutalomfalattal kínálom. Pontosan tudja, hogy mikor jön a sétaidő, és kecsesen ülve, tágra nyílt szemekkel néz rám, jelzi, induljunk. Tudja, hogy nem szabad, de azért is elcsórja az ételmaradékot a szemetesből. Ha meghallja a Škoda dízelmotorjának moraját, hatalmas örömmel, vékonyabb ugatásokkal jelzi, hogy megérkezett egy családtag. Nem szereti a kiabálást, ezért a részegekkel és sajnos a kisgyerekekkel sincs jó barátságban – kivéve, akit ismer. A „gyere fürdeni" felszólításra elmenekül a lakás legtávolabbi zugába. Utálja a vizet, amelynél jobban csak az állatorvostól fél. Szoborrá dermedve, reszketve szokta végigvárni a vizsgálatot és az oltást.



Sokat mesélhetnék még róla... Biztosan lehetne jól neveltebb. Ahogy Szőke Tisza mellékletünkből kiderül, már- már külön tudományág a kutyázás. Nekem azonban így, kissé neveletlenül is ő a leghűségesebb barátom.