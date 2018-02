Légüres tér

Megrúgta, a földre küldte, majd könyökkel ütötte egy fiatal lány arcát fényes nappal egy szegedi diáklány a belvárosban – ezt látni egy videón, amely csütörtök este kezdett el terjedni az interneten. Az esetet társai nemhogy felvették, a videón az is hallatszik, hogy még biztatják is a verekedésre. Látszik, hogy nem is egy fiatal készít felvételt, bevillan olykor egy mobilos kéz, és járókelők is átsietnek a képen.



Az agresszív lányt nem zavarja, hogy tanúk előtt verekszik – hiszen azért készül a felvétel is, hogy minél többen láthassák a „hőstettet". És hát lássuk be, azok a járókelők nem is sok vizet zavarnak. Éppen ez a legijesztőbb az egészben: az emberek közönye és a kortársak helyeslése. Akinek arra volt dolga, annál bekapcsolt a „valaki más problémája"-meghajtó.



Egy felnőtt embernek sem jutott eszébe megfordulni és azt mondani, hogy ezt itt most szépen be lehet fejezni. Lehet, hogy aki nem állt meg, az a neten aztán megosztotta a felvételt: nézzétek, ezt láttam ma, mik vannak! Ha megálltak volna, talán ők is csak videózni.



Agresszív, viselkedészavaros, problémás emberek mindig is lesznek. Nem tudhatjuk, mitől van ebben a lányban az a düh, amelyről volt edzője is beszél, és miért nem törődött vele eddig senki. Nemcsak az ő haragja kimondottan ijesztő, hanem az is, hogy mindig van, aki odaáll a bántalmazó mellé. Aki hergeli, biztatja, szórakozik rajta – aztán persze el is viteti vele a balhét. Neki nem lesz baja belőle. Hiába biztatta, videózta, vigyázott a táskájára, a kabátjára, hogy kényelmesebben tudja ütni a másikat.



A másikat, aki légüres térbe került, amint belékötöttek. Ha segítséget remélt, ha ő sem hitte el, hogy ez megtörténhet egy nagyvárosban, fényes nappal, szabad téren, tévedett. Ilyen könnyű láthatatlanná válni, nem kell hozzá varázslat. Elég olyan helyzetbe kerülni, hogy az emberek védelmére és jóindulatára szoruljunk.