Megfizethetetlen, ezért aztán nem is fizetik meg – nagyjából így jellemezhető azoknak a munkája, akik valamilyen segítő szakmában dolgoznak. Így volt régen, így van most is, mondhatni ez egy örök törvényszerűség az ápolók, idősgondozók, egészségügyi asszisztensek, szociális munkások világában. A béreken persze olykor emelnek valamennyit, ám még ezzel együtt sincs egyensúlyban a mérleg két serpenyője. Nincs az a jóérzésű ember, aki szerint ez így rendjén volna.



Egy fecske nem csinál nyarat, nekem azonban így is nagyon szimpatikus az egyik gyógyszergyár ötlete: legalább egy díjjal ismerjék el őket. Azt is elnézem, hogy az internetes szavazás mögött – ahogyan ilyenkor lenni szokott – egy csipetnyi marketing is van. Szeretnénk, ha ez a díj pozitív társadalmi változást indítana el, ezért köztünk élő hősnőket keresünk, akik nap mint nap sokat tesznek értünk, családunkért és közösségünkért – így a felhívás, amelyre hatszáz hölgyet ajánlottak szerte az országból. A döntőbe megyénkből is bejutottak hárman.



Én szívem szerint mind a hatszáznak díjat adnék. Az Aranyanyuk ugyanis mosolyukkal, kedvességükkel, jó szavukkal valóságos csodákra képesek. Olyasmire, amire a legmodernebb orvosi technika sem, és ami tényleg drágább, mint az arany.