Nem hallgathatunk

Megyek, mert meglátják, hogy veled beszélgetek – mondta ismerősöm. Azóta töprengek, hogy vajon viccelt vagy sem, amikor sietve ezzel búcsúzott el tőlem. Nem akartam kínos helyzetbe hozni azzal, hogy rákérdezzek. Hosszú évek óta ismerem, és nagyon jókat szoktunk beszélgetni. De az is tény, hogy – igaz, még elég messze volt – felénk közeledett valaki, akitől a munkája függ.



Nem véletlenül fogalmazok kivételesen ilyen óvatosan. Még azt sem kategorizálom, férfiakról vagy nőkről teszek említést, illetve azt sem, melyik településen, mikor történt mindez. Nem én félek – őt óvom.



Szerencsétlen módon egy olyan helyen kénytelen keresni a kenyerét, ahol nem a tudás számít – pedig neki tényleg van, bárhol megállná a helyét – hanem a lojalitás. Ugye kitalálták: nem cég, intézmény irányába, hanem a pártos elvekhez való alázatot várják el. Egy egyszerű, dolgos ember példáján láttam saját szememmel, mitől működik egyelőre még a NER.



Aki nem hajlandó elhagyni a szülőföldjét, de azt szeretné csinálni, amihez ért, és ezért kénytelen egy erős befolyás alatt álló helyen melózni, igába kell hajtania a fejét. Odafönt néhány eszes, erkölcstelen ember tartja a gyeplőket.



Ahogy haladunk lefelé, illetve a végeken többségében – hogy is fogalmazzak, szóval nem biztos, hogy mindegyiküket az eszéért lopnák el – egyszerű katonákat, végrehajtókat ruháznak fel a mindenhatóság téves képzetével.



Valami szépet szerettem volna írni. Olyat, ami mosolyt csal az olvasó arcára. Meggondoltam magam, nem ennek van most itt az ideje. Nem azért, mert ne lenne szép és jó is körülöttünk. Hanem mert fogy az idő, tavaszig nem sok van hátra, minden perc számít, mondjuk ki, amíg mondhatjuk. Ha meg a lustaság, a butaság megint uralomra juttatja a mostani kormányt – akkor tényleg nem sok van hátra.