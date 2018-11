Nem valószínű, hogy amikor húsz fokot mutat a hőmérő, sokaknak jut eszébe, hogy hamarosan hozzánk is ideér az influenza. Pedig a Föld déli féltekéjén már lecsengőben a járvány, úgyhogy most mi következünk. Az idő pedig fogy, hogy beoltassa magát az ember, ráadásul a védettség kialakulásához kell nagyjából két hét. Mivel sokan későn kapcsolnak, megtörténik, hogy olyankor veszi föl a védőoltást valaki, amikor már megfertőződött. Ilyenkor jönnek az olyan teóriák, hogy biztos a vakcinától betegedtem meg – hiába mondják el a valós okot az orvosok.



És akkor még nem is beszéltünk azokról az áltudományos „elemzésekről", amelyek a világszerte terjedő oltásellenességet szülik. Például hogy autizmust okoznak a védőoltások, vagy csipet tesznek belénk – és egyéb hasonlóan döbbenetes „igazságok". Ennek köszönhető, hogy egyes európai országokban olyan járványok ütik fel a fejüket, amelyekről azt hittük, már régen legyőztük őket.



Másutt nem az áltudományos megállapítások, hanem a vakbuzgó vallásosság miatt alakul ki hasonló helyzet – ahogy nemrégiben Thaiföldön vagy Indonéziában. Ezeken a helyeken az a rémhír terjedt el, hogy zselatinként sertésadalék található a vakcinákban, ami egy muszlim országban elfogadhatatlan. Hiába cáfolták ezt a helyi orvosok, sőt vallási vezetők, sokan emiatt utasították vissza a védőoltást. Az eredmény az lett, hogy egy megelőzhető betegségben, kanyaróban eddig tizennégyen haltak meg rövid idő alatt.



Az influenza elleni védőoltást mindenkinek ajánlatos felvennie, akinek gyengébb az immunrendszere a kora vagy valamilyen krónikus betegsége miatt. Nekik egyébként ez többnyire ingyenes is. Persze akinek fizetnie kell az oltásért, annak is megéri. Ha ugyanis valakit ledönt a lábáról a vírus, nemcsak a gyógyszerek, teák, vitaminok árát kell kipengetnie, hanem a rossz közérzet mellé még töredékbért is kap, táppénzként.