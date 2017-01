Egymilliárd forintnyi áfát csalt el egy kecskeméti férfi

Hamis számlákkal csökkentette általános forgalmi adóját egy műtrágyával kereskedő kecskeméti férfi, aki összesen több mint 1,2 milliárd forint áfa megfizetése alól bújt ki - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága kedden az MTI-t.



A közlemény szerint a férfi a cégei nevében rendszeresen szerzett be műtrágyát nettó áron, főként Lengyelországból és Szlovéniából. A termékek magyar értékesítése után fizetendő áfáját úgy csökkentette, hogy a műtrágya beszerzését hamis belföldi számlákkal igazolta.



Nem törődött a fiktív számlák ellenértékének átutalásával, az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerbeli (ekáer-) bejelentésekkel vagy az árukészlet papíron történő felhalmozódásával. Fény derült arra is, hogy a fiktív számlákat kiállító cégek élén elhunyt, illetve nem létező külföldiek szerepeltek a nyilvántartásokban.



A pénzügyi nyomozók a költségvetésnek okozott kár megtérülésére ingatlanokat, járműveket, követeléseket zároltak, emellett lefoglaltak vetőmagot és több mint kétszáz tonna műtrágyát is.



Az előzetes letartóztatásban lévő férfit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként - írták.