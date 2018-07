A szíriai kormány szólt a migránsoknak, hogy ideje visszatérni

Ez az első alkalom, hogy a szíriai állami tévében kérték arra a honfitársaikat, hogy térjenek vissza a hazájukba.

Vannak még harcok

Jordánia besokallt

A felkelők nem akarnak békét

Úgy tűnik, a hét éve kezdődött polgárháború lassan a végéhez közelít Szíriában. A szíriai kormány bejelentette, az ország nagy részén átvette a hatalmat, így nincs akadálya annak, hogy azok, akik korábban elhagyták az országot, visszatérjenek. - írja a 888 Az Asszad-hű egységek Damaszkusz legnagyobb részét, ahol az utóbbi hetekben komoly harcok voltak, már visszafoglalták. Csak ebből a körzetből 270 ezer ember ment el korábban.A hivatalos adatok szerint már Szíria területének 61 százalékában a kormányerők tartják fenn a rendet, tavaly év elején ez a szám mindössze 17 százalék volt. A szír külügyminisztérium adatai szerint 5,6 millió szíriai hagyta el az országot összesen.Azok közül, akik csak a közel-keleti menekülttáborokba mentek, már sokan vissza is tértek az otthonukba, ám most azt kérik, hogy azok, akik Európába vagy más országokba mentek letelepedni, térjenek vissza, hogy segítsenek újjápíteni az országot.Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csütörtökön fog összeülni, hogy elemezze a helyzetet a délnyugat-szíriai Deraa tartományban, ahol a több mint két hete folynak heves harcok. A csütörtöki ülés összehívását Svédország és Kuvait kezdeményezte a Szíria délnyugati részén uralkodó helyzet romlása miatt.A Szíriával szomszédos országba ment arányait tekintve a legtöbb szír állampolgár. Az ENSZ felszólította őket, hogy engedjenek be még több embert és nyissák meg a határaikat. Az ammani vezetés azonban leszögezte: erre nem hajlandóak, mivel nem tudnak több embert ellátni, hiszen már több mint 1,2 millió szír van náluk.Szerdán jelentették be az Asszad-ellenes tüntetők, hogy kudarcot vallottak a tárgyalások az orosz tisztek és közöttük. A téma természetesen a Deraa tartomány feletti uralom volt.Abu Saima, a demokratikusnak hazudott Szabad Szíriai Hadsereg ellenzéki ernyőszervezet főbb frakcióit képviselő műveletközpont szóvivője elmondta, hogy nem hajlandóak átadni a nehézfegyvereket, ezért nem sikerült megállapodniuk az oroszokkal.Szergej Versinyin orosz külügyminiszter-helyettes ezt megelőzően szerdán azt mondta: biztosak abban, hogy a szíriai fegyveres ellenzékkel fenntartott kapcsolatok a térségbeli helyzet rendezéséhez vezetnek.