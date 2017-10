Az erdőtüzek miatt benyújtotta lemondását a portugál belügyminiszter

Benyújtotta lemondását szerdán Constanca Urbano de Sousa portugál belügyminiszter, miután az utóbbi hónapokban két alkalommal is katasztrofális, több tucat halálos áldozattal járó erdőtüzek pusztítottak az országban - közölte a portugál kormány.



A kormányfőnek írt levelében a belügyminiszter úgy fogalmazott: az utóbbi napokban pusztító erdőtüzek után úgy érzi, nincsenek meg a kellő politikai és személyes feltételei annak, hogy továbbra is a tárca vezetője maradjon.



António Luís Santos da Costa kormányfő elfogadta a lemondást.



Keddre sikerült eloltani Portugáliában a vasárnap óta tomboló erdőtüzek nagy részét. A lángokban a legfrissebb jelentések szerint 41 ember vesztette életét, és mintegy hetvenen megsérültek.



Kevesebb mint négy hónap alatt összesen több mint száz ember halt meg erdőtüzek következtében Portugáliában. Júniusban 63 ember vesztette életét.



Portugáliában csaknem 90 éve nem volt ilyen száraz a nyár. Az év eleje óta már összesen 350 ezer hektár növényzet vált a lángok martalékává. 2003 óta nem voltak ilyen pusztító erdőtüzek az országban, akkor 321 ezer hektár égett le.



A portugál kormányt számos bírálat érte amiatt, hogy képtelen felkészülni az újabb katasztrófákra. Egy ellenzéki politikus bizalmatlansági indítványt is benyújtott a szocialista kormánnyal szemben.



A miniszterelnök bejelentette, hogy átfogó reformokra készül az erdőtervezés és az erdőtüzek elleni küzdelem terén.