Az oktatási rendszer felszámolása a közösség megsemmisítését jelenti Kárpátalján

Elmondta, hogy Ukrajnában a kisebbségi jogokban egyértelműen visszafejlődés tapasztalható. "A múlt évben és az idén olyan törvénytervezetek, törvények születtek, amelyek - nem törődve az ukrán alkotmánnyal, a nemzetközi szerződésekkel - arra irányulnak, hogy felszámolják az eddig meglévő eredményeket és jogokat" - fejtette ki.



Ha az oktatási törvényt végrehajtják, magyar tannyelvű iskola önálló intézményként nem működhet tovább Ukrajnában, csak osztályok, csoportok maradhatnak. Olyan jogot vonnak meg, amely még a Szovjetunióban is létezett - mutatott rá a KMKSZ elnöke.



Brenzovics László arról is beszélt, hogy a törvény ügyében Magyarországon kialakult egy számára "váratlan nemzeti egység". Hangot adott kifogásainak a kormány, egyöntetűen nyilatkoztak, megmozdulásokat szerveztek az ellenzéki erők, ötpárti határozatot fogadott el a parlament, és a sajtó is elítélte a történteket.