Egyelőre nem beszél a késes támadó, aki 9 embert sebesített meg egy németországi buszon

Az elkövető egyelőre nem ismerte be, hogy ő követte el azt, amivel vádoljuk"

A 34 éves férfi péntek délután kilenc embert sebesített meg késével a Travemündébe tartó, utasokkal teli buszon. Hátizsákjában pedig gyúlékony folyadék volt, amelyet lángra akart lobbantani. Indítéka egyelőre ismeretlen, a hatóságok nem zárják ki, hogy terrortámadás történt.

Elvontatják a járművet a helyszínről Lübeckben, miután egy férfi késsel egy távolsági busz utasaira támadt az észak-németországi városban. Többen megsebesültek, a támadót őrizetbe vették. (MTI/EPA/Christian Schaffrath)

Tűzszerészek Lübeckben 2018. július 20-án, miután egy férfi késsel egy távolsági busz utasaira támadt az észak-németországi városban. A támadó hátrahagyott egy gyanús hátizsákot. (MTI/EPA/Christian Schaffrath)

Az utasok sikoltozva ugráltak le a buszról. Szörnyű volt. A tettesnél konyhakés volt"

Az egyik áldozat éppen át akarta adni a helyét egy idős hölgynek, amikor a támadó mellbe szúrta. Vérontás volt"

Egyelőre nem beszél az a 34 éves férfi, akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy péntek délután késsel támadt egy távolsági busz utasaira az észak-németországi Lübeckben - tudatta péntek este a helyi ügyészség.- tudatta Ulla Hingst, a lübecki ügyészség szóvivője.A szóvivő megerősítette, hogy, és Lübeckben él.A vádhatóság előzetes letartóztatását kezdeményezi; egyelőre szándékos gyújtogatás kísérletével, súlyos testi sértéssel és testi sértéssel vádolják.A lübecki főügyészség közlése szerint német állampolgár követte el a távolsági buszon történt késes támadást.Ulla Hingst, a lübecki főügyészség szóvivője pénteken délután közölte, hogy a támadást egy fiatal férfi követte el, információik szerint egy 34 éves német állampolgár.Nem sokkal később a lübecki rendőrség is megerősítette az ügyészség információját , amely szerint a támadást egy 34 éves, Lübeckben élő német állampolgár követte el.Twitter-üzenetében a rendőrség ugyanakkor hozzátette: nincs arra utaló jel, hogy a férfi politikailag radikalizálódott volna.A lübecki főügyészség korábban azt közölte, hogy a távolsági buszon történt késes támadás elkövetése kapcsán nem zárható ki a terrorista indíték sem.Az elkövetőt őrizetbe vették. A helyszínre tűzszerészek is kiérkeztek, hogy egy gyanús hátizsákot megvizsgáljanak a járművön.Legfrissebb értesülések szerint nyolcan sebesültek meg a támadásban, hárman közepesen súlyos, öten pedig könnyebb sebeket kaptak.Az érintett buszmegálló környékét széles körben lezárták Lübeck Kücknitz nevű városrészében.Tizenketten könnyebben, ketten pedig súlyosan megsebesültek egy távolsági buszon történt késes támadásban a németországi Lübeckben - jelentette pénteken a Bild című német tömeglap.A rendőrség egyelőre nem erősítette meg a Bildnek, hogy a támadás sebesült áldozatokat követelt volna. A helyi Lübecker Nachrichten (LN) című lapnak a rendőrség úgy nyilatkozott, hogyA busz Lübeck Kücknitz nevű városrészében egy buszmegállónál állt meg, a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki, és lezárták a környéket.- mondta el egy helyi lakó a helyi újságnak.- nyilatkozott az egyik utas.Szemtanúk elmondása szerint egyetlen elkövető volt, aki a földre dobta a hátizsákját, majd kést rántott, és a Travemündébe tartó busz utasaira támadt.Szemtanúk mondták azt is, hogy a földre dobott hátizsák füstölt. Egy szemtanú a lapnak azt is elmesélte, hogy éppen a közelben volt egy járőrautó, és a rendőrök észrevették, hogy mi történik, és a támadót őrizetbe vették.Az LN úgy tudja: az elkövető egy harmincas évei közepén járó iráni férfi. A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy mi lehetett az elkövető indítéka.