Gyászol Steven Spielberg

Elhunyt 97 éves korában Leah Adler koncertzongorista, festőművész, Steven Spielberg Oscar-díjas filmrendező édesanyja.



A művésznő, aki felébresztette fiában a filmezés iránti vágyat, kedden halt meg Los Angeles-i otthonában, családja körében - számolt be róla a The Hollywood Reporter megemlítve, hogy Adler a közelmúltban Los Angelesben nyitotta meg kóser vendéglőjét, a The Milky Wayt.



Cincinnatiban született, a húszas években és a harmincas évek gazdasági válsága közepette nőtt fel. Ötévesen kezdett zongorázni, később zenei konzervatóriumban tanult, majd a Cincinnati Egyetemen szerzett diplomát háztartástanból. 1945-ben házasodott össze Arnold Meyer Spielberg elektromérnökkel, és négy gyermekük - Steven, Anne, Sue, Nancy - született. 1957-ben Phoenixben telepedtek le, ahol gyakran koncertezett. Festőművészként Scottsdale-ben egy galériát is fenntartott, ahol helyi művészek alkotásait állította ki. A környéken mindenki úgy ismerte, mint "a Pán Péter-frizurájú hölgyet, aki egy dzsippel jár".



A család a hatvanas évek elején Kaliforniába költözött. Válása után azonban visszatért Scottsdale-be, és 1967-ben hozzáment Bernie Adlerhez. Gyermekei közül Steven Spielberg filmrendező a leghíresebb, Anne író, Sue üzletasszony, Nancy pedig producer lett.



"Mondtam Steve-nek, ha tudtam volna milyen híres lesz, bronzba öntöttem volna a méhemet" - mesélte a szókimondásáról ismert Leah Adler egy 1994-ben adott interjújában.



"Leahra leginkább úgy fogunk emlékezni, mint aki mély, korlátlan szeretettel viseltetett a körülötte lévő emberek iránt" - olvasható a Spielberg stúdiója, az Amblin által kiadott közleményben.



Leah Adler első férje, Steven Spielberg édesapja februárban töltötte be századik évét. Második férje 75 évesen, 1995-ben hunyt el.