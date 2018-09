Harmadik hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, a füstöt a 80 kilométerre lévő Brémában is érzik

Harmadik hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, amelyet gyakorlótérnek használ a hadsereg (Bundeswehr), a rakétakilövési gyakorlat miatt keletkezett tűz elfojtásán vasárnap már több mint 1200 tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és katona dolgozott.



Az Alsó-Szászország tartományi Meppen közelében fekvő gyakorlótéren "a helyzet stabil, a tűz ellenőrzés alatt van" - áll a Bundeswehr közleményében, amely szerint 1252 ember küzd a felszín alatt terjedő láptűzzel. Sajtójelentések szerint 1200 hektáron ég a nyári aszályban kiszáradt láp, a füstfelhő műholdak felvételein is kivehető, a füstszag a csaknem 80 kilométeres távolságban fekvő Brémában is érezhető.



Nyílt lánggal egyelőre nem kell küzdeni, és a terület mentén fekvő községek lakosságát nem kell kitelepíteni, de továbbra is érvényben van a pénteken kihirdetett katasztrófahelyzet. A felszín alatt keletkezett tűzfészkek feltárására Tornado harci felderítő repülőgépeket vetettek be, a hőkamerával készített felvételek elemzését vasárnap kezdték el.



Az oltást nemcsak az nehezíti, hogy a tűzfészkek esetenként nyolc méter mélyen húzódnak, hanem az is, hogy a gyakorlótér talaja sok lőszert rejt. A tűz szeptember 3-án keletkezett, amikor egy Tiger típusú harci helikopterről rakétákat indítottak.



Ursula von der Leyen védelmi miniszter szombaton a helyszínen tájékozódott a katasztrófa-elhárítási munkálatokról. A gyakorlótér szomszédságában fekvő Stavern községben tett látogatásán a Bundeswehr nevében bocsánatot kért az ügyben elkövetett hibákért.