Havonta ezer migránst tartóztatnak fel a szlovén hatóságok a horvát határ mentén

Havonta ezer migránst tartóztatnak fel a szlovén hatóságok illegális határátlépés közben a horvát-szlovén határon - mondta Bostjan Sefic a szlovén belügyminisztérium migrációs ügyekkel megbízott államtitkár a közszolgálati rádióban.



A szlovén hatóságok hétfőn 22 különböző nemzetiségű közel-keleti és afrikai illegális határsértőt fogtak el, valamint a magas büntetések ellenére nő az embercsempészek ellen emelt vádak száma is - közölte a rendőrség.



Ennek kapcsán Bostjan Sefic a közszolgálati rádiónak adott interjújában kiemelte, hogy Horvátországnak jobban kellene védenie határait, hogy a migránsok ne tudjanak eljutni Szlovéniába. "Horvátországnak kötelessége megvédeni az EU külső határait" - mondta.



Amennyiben mindez folytatódik, Ljubljana hamarosan arra kényszerül, hogy olyan intézkedéseket vezessen be, amely Szlovénia számára sem lesz könnyű, de egy ilyen helyzetben elengedhetetlen - húzta alá az államtitkár.



Kijelentette, hogy a szlovén rendőrség ezer migránst és menekültet tartóztat fel havonta illegális határátlépés közben a horvát-szlovén határon, ami szerinte határozottan túl sok. Hozzátette: ez azt bizonyítja, hogy Horvátország annak ellenére, hogy törekszik, nem végzi megfelelően a feladatát.



Ezzel szemben Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a hétvégén a HINA horvát hírügynökségnek adott interjújában úgy értékelte, hogy a horvát rendőrség végzi legjobban a munkáját Európa ezen részén. Ezért - mint fogalmazott - az ország továbbra is nyitott maradhat, kerítés és szögesdrót nélkül, együttérzést tanúsíthat azon menekültek iránt, akiknek valóban szükségük van védelemre, ugyanakkor saját állampolgárainak érdekeit határozottan az első helyre helyezi.



Az úgynevezett nyugat-balkáni migránsútvonalat valamivel több mint két évvel ezelőtt zárták le, azóta jelentősen csökkent az érintett országokon áthaladó migránsok száma. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia jelenleg csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, s náluk akarnak menedéket kérni.



Az említett útvonal lezárása óta a bevándorlók új útvonalakon, többségében Bosznia-Hercegovinán keresztül érkeznek Horvátországba.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)