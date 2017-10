Izrael is ki akar lépni az UNESCO-ból

Izrael megkezdte az előkészületeket arra, hogy az Egyesült Államokkal együtt kilépjen az UNESCO-ból - jelentette be az izraeli kormányfői hivatal csütörtökön.



Washington néhány órával korábban jelentette be, hogy 2018 végi határidővel kilép az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéből, részben a szervezet állítólagos Izrael-ellenessége miatt.



Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő "bátor és erkölcsös" döntésnek nevezte Washington elhatározását, és közölte: utasította a külügyminisztériumot, hogy készítse elő Izrael kilépését az UNESCO-ból.



A közleményben megjegyezték: az UNESCO "abszurd színházzá" vált, ahol nem megőrzik, hanem eltorzítják a történelmet.



Dani Danon, Izrael ENSZ-nagykövete úgy értékelte, hogy Washington kilépése az UNESCO-ból fordulópontot jelent az ENSZ-ben. Közleményében úgy fogalmazott: olyan új korszak kezdődik, amelyben immár meg kell fizetni az árát annak, ha valaki hátrányos megkülönböztetést alkalmaz Izrael kárára. Hozzátette: az UNESCO most már láthatja, hogy "az Izrael ellen hozott abszurd és szégyenteljes" határozatainak következményei vannak.



Danon szerint az Egyesült Államok Izrael mellett áll, és a két ország közötti szövetség erősebb, mint valaha.