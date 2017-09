Kiesett egy katonai helikopterből az egyik pilóta Belgiumban

Kiesett egy katonai helikopterből az egyik pilóta vasárnap Belgiumban, a férfi a feltételezések szerint azonnal szörnyethalt, a holttestét azonban még keresik - közölte a védelmi minisztérium.



A helyi lapok arról számoltak be, hogy a pilóta több mint ezer méteres magasságban zuhant ki az Agusta A-109 típusú helikopterből a vallóniai Amay környékén.



A légi jármű másik pilótája azonnal értesítette az illetékes szerveket, akik csapatokat küldtek társa felderítésére. Minthogy a hatóságok azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a férfi a Meuse folyóba zuhant, a tűzoltóság búvárszolgálatának tagjai is kivonultak a helyszínre.



A helikopterről korábban ejtőernyősök ugrottak ki egy légi bemutató részeként, de a baleset idején már csak a két pilóta tartózkodott a fedélzeten, és egyikükön sem volt ejtőernyő.



A baleset pontos körülményei egyelőre ismeretlenek - írta a La Libre Belgique című belga újság.