Macron a ˝francia újjászületés˝ megteremtésének szándékáról beszélt első újévi üzenetében

A "francia újjászületés" megteremtésének szándékáról beszélt Emmanuel Macron francia elnök vasárnap, egyúttal azt ígérte, hogy 2018-ban folytatja a megkezdett reformokat, nem utolsósorban a francia-német együttműködésre támaszkodva.



"A 2017-ben megkezdett mély átalakulások változatlan erővel folytatódnak majd 2018-ban" - hangoztatta az este a mindössze 40 éves államfő a megválasztása óta első újévi üzenetében, amelyben az oktatás, a munkaügy és klímaváltozás ügyére helyezte a hangsúlyt.



"Tudom, hogy Önök közül sokan nem értenek egyet" a kormány politikájával, "én ezt tiszteletben tartom, és mindig meg fogom hallgatni (...) mindazonáltal nem fog megállítani a cselekvésben" - mondta Macron a szokás szerint az Élysée-palota egyik irodájából élőben sugárzott televíziós beszédében, háta mögött a francia és európai uniós zászlóval.



A centrista és Európa-barát programmal májusban elnökké választott Macronnak már az év második felében sikerült keresztülvinnie a francia parlamenten több reformot, köztük - jelentős tiltakozások ellenére - a munkatörvénykönyv reformját, miközben a francia gazdaság is erőre kapott, csakúgy mint Európa számos más országában.



A reformok "a 2018-as évben is folytatódni fognak, ugyanazzal az erővel, változatlan ritmusban és intenzitással" - hangsúlyozta Macron, akinek a népszerűsége a nyári visszaesés után a felmérések szerint emelkedőben van.



Az oktatás ügyéről azt mondta, hogy ott szintén "a társadalmunk középpontjában álló munkára kell helyezni a hangsúlyt", mivel, mint mondta, "a nemzetünket a munka teszi majd még erősebbé".



Emmanuel Macron egyúttal az európai polgárokhoz fordult, a támogatásukat kérve egy Európa érdekeit szolgáló "nagy terv kialakításához", hangsúlyozva, hogy ehhez szüksége van mindannyiukra. Egyúttal arra buzdította az európaiakat, hogy ne hallgassanak "se a nacionalistákra, se a kételkedőkre".



"Mélyen hiszem, hogy Európa jó Franciaországnak", és "arra van szükségünk, hogy újra rátaláljunk az európai ambíciókra" annak érdekében, hogy Európa "képes legyen felvenni a lépést Kínával és az Egyesült Államokkal" - hangsúlyozta.



Macron hozzátette, hogy e téren mindenekelőtt folytatni fogja a szoros együttműködést és eszmecserét Németországgal és "német barátainkkal".



A francia elnök végül hangot adott annak a meggyőződésének, hogy meg fogják nyerni az iszlám terrorizmussal szembeni harcot "a Közel-Keleten, a Szahel-övezetben" és francia földön is.