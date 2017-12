Macron sajnálatosnak nevezte Trump döntését Jeruzsálem státusáról, Abbász is elítélte

ENSZ-főtitkár: csakis közvetlen  tárgyalásokon lehet Jeruzsálem státusáról dönteni

Csakis az Izrael és palesztinok közötti közvetlen tárgyalásokon lehet határozni Jeruzsálem státuszáról - jelentette ki szerdán António Guterres ENSZ-főtitkár azután, hogy Donald Trump amerikai elnök Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának.

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy támogassam az izraeli és palesztin vezetőket annak érdekében, hogy visszatérjenek az érdemi tárgyalásokhoz"

Varsó Tel-Avivot tekinti Izrael fővárosának

- mondta Guterres az ENSZ Biztonsági Tanácsának New York-i épületében megjelent újságíróknak tett rövid nyilatkozatában. "Ebben a nagyon is aggasztó pillanatban világossá akarom tenni: nincsen alternatíva a kétállami megoldásra, nincsen B-terv" - jelentette ki az ENSZ-főtitkár. "Mindig is felszólaltam minden olyan egyoldalú intézkedés ellen, amely veszélyeztetné a kilátást az izraeliek és palesztinok közötti békére" - tette hozzá.Lengyelország "még mindig" Tel-Avivot tekinti Izraeli fővárosának - közölte szerdán Brüsszelben Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter. A PAP hírügynökség által idézett nyilatkozat még azelőtt hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának.

Csak azt mondhatom, hogy még az Egyesült Államokban is viták voltak erről, és feltehetően folytatódnak az utolsó pillanatig, amíg Donald Trump el nem mondja beszédét"

Abbász elítélte Trump döntését

Macron: sajnálatos Trump döntése

- mondta a külügyminiszter. Közölte, hogy Lengyelország még mindig Tel-Avivot tekinti Izrael fővárosának, s ott van az ország nagykövetsége."Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy Izrael legfontosabb intézményei Jeruzsálemben vannak" - tette hozzá Waszczykowski, aki szerint Varsó a közel-keleti békefolyamat sikerében érdekelt, amelyet kétoldalú izraeli-palesztin tárgyalásokkal lehet elérni.Elítélte Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentett azon döntését, hogy Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának, és elrendelte az amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe történő áthelyezését. A palesztin elnök kijelentette: Trump döntése egyenlő azzal, hogy az Egyesült Államok lemond a közel-keleti békefolyamatban játszott közvetítői szerepéről. Abbász kijelentette azt is, hogy Jeruzsálem "a palesztin állam örök fővárosa"."Ez egy sajnálatos döntés, amelyet Franciaország nem támogat, és amely szembemegy a nemzetközi joggal" - mondta szerdán Algírban a francia elnök, aki egynapos látogatáson tartózkodik az algériai fővárosban.Emlékeztetett arra, hogy ezt kedden személyesen is elmondta Donald Trump amerikai elnöknek telefonon. A francia elnök jelezte, mindent megtesz, hogy megerősítse a békét a régióban, és mindenkit arra kért, hogy "minden áron kerüljék el az erőszakot" és a párbeszédet helyezzék előtérbe. Donald Trump szerdán, a több évtizedes amerikai politikával szakítva bejelentette: az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként.Az amerikai elnök szerint a döntés már régóta esedékes volt, és felszólított a világ többi országát, hogy kövessék az Egyesült Államok példáját. Az eddigi reakciók az amerikai elnök döntésére elutasítóak voltak, kivéve Benjámin Netanjahu izraeli miniszterlenökét, aki azt történelmi jelentőségűnek nevezte. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) szerint Trump döntése "lerombolta a kétállami" megoldást, a Hamász palesztin iszlamista szervezet pedig úgy fogalmazott, hogy Trump az amerikai érdekekért "megnyitotta a pokol kapuját". Az izraeli-palesztin válság kétállami megoldása azt jelentené, hogy Izrael mellett létrejön egy független palesztin állam.