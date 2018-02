Megcsalta a feleségét, szörnyű halált halt a 25 éves férfi

Nyilvánosan halálra köveztek a szélsőséges tálibok egy fiatal férfit Afganisztán Szári-Pul tartományában házasságtörés vádja miatt - közölte egy helyi rendőr szerdán.



Zabihullah Amani, Szári-Pul tartományi kormányzója azt mondta, hogy az eset vasárnap Langmaniban történt.



Elmondása szerint korábban a tálib fegyveresek egy évig fogva tartották a 25 éves férfit.



A kormányellenes tálibok ez idáig nem szólaltak meg az ügyben.



Amerikai és afgán tisztviselők szerint az ország 13 százalékát a tálibok irányítják, más források ennél is nagyobb hányadról beszélnek. Irányításuk alatt megnövekedett a területen az iszlám törvénykezés, a saría alapján folytatott - nyilvánosan tartott - rögtönítélő tárgyalások száma.



Bilal Szadiki, az afganisztáni jogvédő szervezetnek, a Független Emberi Jogi Bizottságnak (Independent Human Rights Commission) a szóvivője azt hangoztatta, hogy a megkövezés az afgán állami törvények szerint és az emberi jogok szempontjából is illegális.



A csoport tavaly augusztusban az északkeleti Badahsán tartományban is megkövezett egy férfit házasságon kívüli kapcsolat létesítéséért.



(Lead képünk illusztráció - a szerk.)