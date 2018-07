Nagy dózisban került a két brit szervezetébe az idegméregből, ami az egyiküket már meg is ölte

A Scotland Yard szerint magas dózisú méreganyag okozhatta annak a két brit állampolgárnak a megbetegedését, akiket június utolsó napján szállítottak súlyos mérgezéses tünetekkel a délnyugat-angliai Salisbury kórházába. Egyikük, egy 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess vasárnap este a kórházban meghalt.



Neil Basu, a londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító és különleges műveleti szolgálatának parancsnoka hétfő délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a Scotland Yard alapfeltételezése az, hogy minden bizonnyal az idegméreg-hatóanyag tárolóeszköze került valahogy Dawn Sturgess és élettársa, a 45 éves Charlie Rowley kezébe. Rowley-t válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában.



A brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézete a múlt héten megállapította, hogy a két brit megbetegedését is ugyanolyan Novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméreg-hatóanyag okozta, amilyentől négy hónapja Salisburyben Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal is súlyos mérgezést szenvedett.



A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahová a két brit állampolgárt is beszállították, és ahol Dawn Sturgess vasárnap este meghalt.



Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, de hollétük nem ismeretes.



Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a katonai idegméreg-hatóanyaggal márciusban elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.



Neil Basu hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a nyomozást irányító országos terrorelhárító szolgálat jelenleg nem tudja, hogy a mostani mérgezéses incidens után azonosított idegméreg összekapcsolható-e a Szkripalék elleni márciusi támadással, és ennek kiderítése a nyomozati munka elsődleges iránya.



Hozzátette: a Scotland Yard vizsgálatának középpontjában áll az idegméreg tárolására szolgáló eszköz azonosítása és fellelése, mivel a rendőrség feltételezése szerint ez lehet a két brit állampolgárt megmérgező anyag forrása.



A magas rangú rendőrtiszt szerint a két brit esetében olyan súlyos tüneteket okozott a méreganyag, hogy biztosra vehető módon nagy dózissal kerültek érintkezésbe. A Scotland Yard különleges műveleti egységének parancsnoka szerint ez az alapja annak a rendőrségi feltételezésnek, hogy az idegméreg tárolóeszköze került Dawn Sturgess és Charlie Rowley kezébe.



Basu szerint a nyomozók ezt a tárolóeszközt keresik, és mostanra sikerült meglehetősen részletes képet alkotniuk arról, hogy a két brit merre járt közvetlenül megbetegedése előtt.



A rendőrség már tudja, hogy június 29-én, pénteken, egy nappal rosszullétük előtt Salisburyben jártak, majd este busszal visszatértek a közeli Amesbury kisvárosba, ahol Charlie Rowley lakik, és az éjszakát Rowley otthonában töltötték.



Neil Basu elmondta: a nyomozók azonosítottak egy Ford Transit furgont is, amelyben Rowley megbetegedése előtt utazott Amesbury belterületén. A járművet a rendőrség a brit hadsereg segítségével az Amesburytől és Salisburytől néhány kilométerre fekvő Porton Down katonai vegyi és biológiai kutatóközpontjába szállította további vizsgálat végett.



A furgonban három másik ember is utazott. őket a rendőrség megkereste, és bár egyikük sem mutat mérgezéses tüneteket, elővigyázatosságból mindhármukat kivizsgálásnak vetik alá.



A Scotland Yard különleges műveleti osztályának parancsnoka úgy fogalmazott: ő személyesen nem tud semmire garanciát vállalni, de az angliai közegészségügyi szolgálat - Public Health England (PHE) - álláspontja szerint a lakossági kockázat továbbra is alacsony.



Basu hozzátette ugyanakkor: a PHE ajánlása is az, hogy senki ne vegyen fel a földről semmiféle furcsa tárgyat, például injekciós tűt és fecskendőt, vagy szokatlan formájú tárolót.