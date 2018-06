Olasz közlekedési miniszter: a parti őrség ezentúl is segít a tengeren bajba jutott embereken

Az olasz parti őrség - ahogy korábban - továbbra is teljesíteni fogja arra vonatkozó kötelezettségét, hogy segítsen a tengeren bajba került embereken - közölte Danilo Toninelli olasz közlekedési miniszter. Az olasz parti őrség mindig válaszolni fog a tengerről érkező segélykérésekre, annak ellenére, hogy a körülmények mostanra megváltoztak. Líbia most már olyan helyzetben van, hogy a saját parti őrségével képes végrehajtani mentőakciókat a területi vizein - mondta Toninelli a Huffington Post hírportálnak adott interjúban. Hozzátette: Olaszország 12 hajót tervez Líbia rendelkezésére bocsátani.



Matteo Salvini olasz belügyminiszter viszont azt mondta egy pénteki rádióinterjúban, hogy Olaszország kikötői egész nyáron zárva lesznek a Földközi-tengeren migránsokat mentő civil mentőhajók előtt. "Ezek a civil szervezetek csak képeslapon fogják látni Olaszországot" - fogalmazott a jobboldali Liga vezetője, aki miniszterelnök-helyettes is egyben. A politikus kiemelte, hogy a civil mentőhajók üzemanyagot sem vehetnek fel Olaszországban.



Olaszországban a közlekedési tárca fennhatósága alá tartoznak a kikötők és a parti őrség. Az utóbbi négy évben az olasz parti őrség mintegy 600 ezer embert mentett ki a Földközi-tengerből. Az utóbbi napokban Olaszország nem engedte két, bevándorlókat szállító mentőhajónak sem, hogy olasz partokon kössön ki. Az Aquarius végül Spanyolországban, a Lifeline pedig Máltán köthetett ki több száz emberrel a fedélzetükön.