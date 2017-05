Összehangolt tálib-akcióban meghalt 20 afgán rendőr

Az egészséges, sportszerető Magyarország olyan cél, amit érdemes mindenkinek támogatni - mondta az emberi erőforrások minisztere vasárnap az MTI-nek, miután csaknem hét kilométert futott az idei Ultrabalatonon a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató csapatának tagjaként.



A Siófok-Sóstó és Balatonaliga között futó Balog Zoltán elmondta: már tavaly is közösen indultak az Ultrabalatonon a közmédia műsorának támogatóival, akkor kánikula volt, most eső és vihar is várta a futókat, ami komolyan igénybe vette a társaságot.



A miniszter - aki rendszeresen fut - kiemelte: kevés olyan szenvedély van, ami ennyire összehozza az embereket, mint a közös futás.



Balog Zoltán párhuzamot vont a futók teljesítménye és a Virtuózokban fellépő fiatalok tehetsége közt, akikre az egész ország büszke lehet. Mint mondta, ezért is népszerűsítik a műsort, amit a közmédia egyik legsikeresebb vállalkozásának nevezett.



A Virtuózok csapatában Balog Zoltán mellett Miklósa Erika operaénekes, Batta András zenetörténész - mindketten zsűritagok - és a műsor támogatói futották le váltóban az Ultrabalatont, amit idén tizenegyedik alkalommal rendeztek meg május 19-21. közt. A futóknak 32 óra állt rendelkezésre, hogy Balatonaligáról a Balaton északi partja felé indulva Balatonfüred, Pécsely, Badacsonyörs, Keszthely, Fonyód, Balatonboglár és Siófok érintésével megtegyék a 220 kilométeres távot.



A Virtuózok című műsor célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét, valamint fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel.