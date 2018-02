Otthonában lőttek agyon egy tényfeltáró újságírót és a menyasszonyát Szlovákiában

Feltételezhetően a munkájával összefüggésben gyilkolták meg azt a fiatal szlovák újságírót és élettársát, akiknek holttestét vasárnap éjjel találta meg a rendőrség nagymácsédi (Velká Maca) otthonukban - jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány.



A meggyilkolt Ján Kuciak, aki az aktuality.sk szlovák hírportálnak dolgozott, tényfeltáró újságírással, azon belül leginkább adócsalással összefüggő bűnesetekkel foglalkozott. Pozsonyi sajtóinformációk szerint az újságíró az utóbbi időszakban több fenyegetést is kapott.



A 27 éves férfi és barátnője holttestét családi házukban találta meg a rendőrség a galántai járásban lévő Nagymácsédon, miután a nő családjától bejelentést kaptak arról, hogy napok óta nem tudják elérni a lányukat, akivel legutóbb múlt csütörtökön beszéltek. A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint mindkettőjük halálát egy-egy lövés okozta, a férfit mellkasán, a nőt a fején érte a halálát okozó lövedék.



Tibor Gaspar a sajtónak elmondta: az elkövetés körülményei azt mutatják, előre eltervezett gyilkosságról van szó, s ennek alapján, valamint a meggyilkolt Ján Kuciak munkaköréből adódóan és néhány, a nyomozás menete miatt jelenleg nem pontosítható megállapításból kifolyólag azt valószínűsítik, hogy a gyilkosságok indítéka a férfi újságírói munkájával lehetett összefüggésben.



Arra a kérdésre, hogya házba erőszakkal hatoltak-e be, a rendőrfőkapitány a nyomozás érdekeire hivatkozva nem válaszolt. Azt azonban elmondta: a gyilkossághoz használt fegyvert eddig nem találták meg.



A kettős gyilkosságot - amivel kiemelt terjedelemben foglalkozik a szlovákiai média - az országos rendőrfőkapitány olyan "példátlan támadásnak" nevezte, amilyen még nem esett meg az ország fennállása alatt. Ugyanakkor rámutatott: részleteikben nem ismertethető körülmények arra utalnak, hogy egyedi esetről van szó. Az országos rendőrfőkapitány hangsúlyozta, az eset felderítésére a lehető legnagyobb erőket összpontosítják, annak kivizsgálásán a járási és a megyei rendőrséggel a nemzeti bűnüldözési ügynökség (NAKA) is együttműködik majd.



A gyilkosságot a három legfőbb szlovák közjogi méltóság egyaránt elítélte, az ügy mielőbbi kivizsgálását sürgetve. Robert Fico szlovák kormányfő azt írta állásfoglalásában, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy Ján Kuciakot a munkájával összefüggésben gyilkolták meg, akkor az eset a sajtószabadság és a demokrácia elleni példátlan támadás lenne. Az eset mielőbbi kivizsgálását sürgetve ugyanakkor elutasította, hogy a tragédiát az ellenzék politikai tőkekovácsolásra használja fel.



A kettős gyilkosság ügyében a szlovák főügyészségen hétfőn rendkívüli egyeztetést tartanak a miniszterelnök, a főügyész, a belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány és a titkosszolgálat (SIS) vezetőjének részvételével.