Román kormányalakítás: az államfő Viorica Dancila EP-képviselőt bízta meg

A jobboldali államfő a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetés után szerda este jelentette be, hogy két korábbi kormányuk kudarca után "ad még egy esélyt" a szociáldemokratáknak választási ígéreteik teljesítésére. A jobboldali államfő az alkotmányos előírásokkal indokolta, hogy nem kérdőjelezte meg a parlamenti többség kormányalakítási jogát.



A 2016-os decemberi választások óta a Szociáldemokrata Párt (PSD) a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával rendelkezik, koalíciós partnerével, a hatszázalékos, szabadelvű ALDE-val együtt pedig többsége van a parlamentben.



Liviu Dragnea PSD-elnök - aki a 2016-os választásokon győzelemre vitte pártját - priusza miatt nem lehetett kormányfő. Így a hatalom gyakorlásához engedelmes helyettesekre van szüksége, ezért egy év alatt a pártelnökkel szemben önállósulni próbáló két miniszterelnökét is leváltotta. A bukaresti kormányt tavaly június óta vezető Mihai Tudose hétfőn mondott le, miután pártja megvonta tőle a bizalmat.



A mérnöki végzettségű, 54 éves Dancila 1988-ban szerzett oklevelet a ploiesti-i Olaj- és Gázipari Egyetemen, több mint két évtizede tagja a szociáldemokrata pártnak, 2006-ban politikatudományokból szerzett mesteri oklevelet. 2015 óta vezeti a szociáldemokraták nőszervezetét, 2009 óta tagja az EP-nek. 2008 és 2010 között abban a dél-romániai Teleorman megyében volt önkormányzati képviselő, amelynek megyei tanácsát Liviu Dragnea mostani pártelnök vezette.



A PSD elnöke megköszönte a jobboldali elnöknek, hogy "az ellenzéki pártok nyomása ellenére a stabilitást választotta" és megbízta kormányalakítással a parlamenti többség jelöltjét. Közölte: rendkívüli ülésszakra hívják össze a bukaresti parlamentet, hogy január 29-én beiktassák Románia új kormányát.



Viorica Dancila kormányfőjelölt megköszönte az államfőnek, párttársainak és koalíciós partnereinek a bizalmat.



"Számunkra a románok érdekeit szolgáló kormányprogram megvalósítása a fontos a 2018-as centenárium (Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat századik évfordulója) évében, és az, hogy előkészítsük a 2019-es román uniós elnökséget" - mondta a kormányfőjelölt.



Döntését megelőzően az államfő politikai súlyuk sorrendjében egyeztetett szerdán a parlamenti pártokkal az új bukaresti kormány lehetséges összetételéről.



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az államfővel folytatott egyeztetés után újságírók előtt azt mondta: az RMDSZ-nek nincsenek előítéletei Viorica Dancila EP-képviselővel szemben, mivel nem ismeri terveit, ezért egyelőre sem ellenezni, sem támogatni nem tudja kinevezését.



Az RMDSZ elnöke nyitottságát fejezte ki, hogy találkozzanak Dancilával, amennyiben szeretné megszerezni a beiktatási szavazáson a szövetség támogatását. Fontosnak nevezte, hogy Dancila elhatárolódott a volt kormányfő magyarellenes fenyegetésétől.



A kormányalakítási egyeztetéseken az államfő elsőként a PSD-ALDE szociálliberális koalíció küldöttségét fogadta. Liviu Dragnea szerint Dancilat konfliktuskerülő természete, párbeszédre való nyitottsága, brüsszeli kapcsolatrendszere teszi alkalmassá a posztra.



Az államfőhöz közel álló jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) előrehozott választások kiprovokálását ajánlotta az államfőnek. Ludovic Orban PNL-elnök szerint a sorozatos kormányválságokkal a PSD bebizonyította, hogy alkalmatlan az ország vezetésére.



A szerdai román lapok kommentátorainak többsége szerint Viorica Dancila EP-képviselőt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) nőszervezetének vezetőjét a pártelnökkel szembeni feltétlen engedelmesség alapján választották ki arra, hogy a PSD kormányfő-jelöltje legyen.



A jobboldali Hotnews.ro hírportálon Dan Tapalaga "Jó hír: az első női miniszterelnök" című írásában azt fejtegeti, hogy a címen kívül semmi sem szól Dancila mellett.



"Nem, nem egy európai figura jön Brüsszelből a kormány élére, hanem olyan, aki bizonyított már az igazságszolgáltatás ellen folytatott háborúban" - írta Tapalaga arra utalva, hogy a tavaly februári korrupcióellenes óriástüntetések idején Dancila az Európai Parlament szószékéről bírálta a tüntetőket, mondván, hogy a büntetőjogot az alkotmánysértő előírások kiigazítása miatt módosította a PSD-kormány.



A liberális kötődésű Adevarulban Stefan Vlaston úgy vélekedett, hogy a PSD csapdát állított az elnöknek, és a közigazgatási tapasztalat nélküli Dancila kinevezésére tett javaslattal éppen az elutasítást akarja kiprovokálni, hogy ürügyet találjon az államfő felfüggesztésére.



A szociálliberális kormánykoalícióhoz egyébként közel álló Jurnalul National is azzal a címmel számolt be Dancila jelöléséről, hogy Teleorman megye "szerzi meg" a kormányfői posztot. A cikkíró Adrian Ilie még egy szóviccet is megengedett magának erről a témáról: a Dancila - docila (engedelmes) szópár hasonló hangzását kihasználva Engedelmes Vioricának nevezte az egyik alcímben a PSD kormányfőjelöltjét.