Sokkot kapott attól, amit az étterem padlóján talált - videó

- Éppen indulni akartam, amikor leejtettem a mobiltelefonomat. A készülék a szék alá esett, ahol volt egy patkányfogó is - benne egy döglött állattal - mesélte el undorító élményét Will Robinson.A 22 esztendős férfi videót is készített az elpusztult rágcsálóról, majd jelentette az esetet az angliai Bostonban lévő étterem dolgozóinak.A vendéglő tulajdonosa ingyen ebédet ajánlott a sokkért cserébe, amiből Will érthető módon nem kért.