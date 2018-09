Szigorítja a menekültügyi rendszert az olasz kormány

Az érkezők azonosítási idejének meghosszabbítását, a humanitárius menedékjog kérelmezésének szigorítását, valamint a bűncselekményt elkövető emberek kiutasítását is tartalmazza az olasz kormány új biztonsági és migrációs törvényerejű rendelete, amelyet Giuseppe Conte miniszterelnök és Matteo Salvini belügyminiszter mutatott be hétfőn Rómában.



A sajtótájékoztatón Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a kormány célja az olaszországi menedékkérelmezési rendszer átszervezése és "rendbetétele" volt a terrorizmus veszélyének további csökkentésével.



Olaszország továbbra is nemzetközi menedékjogban részesíti a háború vagy más üldözés elől menekülőket, akiknek kérelmét kivizsgálják. Ez a rendelet az eddig más okból is humanitárius menekült státusban részesülőket érinti. Az Olaszországba érkező emberek 26 százaléka ugyanis majdnem automatikusan azonnali, bármilyen ellenőrzés nélküli humanitárius menedékjogot és ezzel együtt tartózkodási engedélyt kapott. Ez ideiglenes volt, de az esetek többségében aztán meghosszabbították. Az olasz jogszabályok értelmében a többségében Afrikából érkező és a tengeren átkelő emberekről azt feltételezték, hogy menedékre jogosultakról van szó. Matteo Salvini hangsúlyozta, valójában az érkezőknek 7 százaléka számít "valódi menekültnek".



Ezért a mostani kormányrendelet pontosan megszabja, hogy Olaszországba érkezését követően mely esetekben kérhet valaki menedékjogot humanitárius okokból. A rendelet hat pontot sorol fel: az kérhet ilyen státust, aki kizsákmányolás, emberkereskedelem, családon belüli erőszak, természeti katasztrófa áldozata, valamint ha orvosi kezelésre szorul vagy más emberi, társadalmi érdem alapján ítélik oda neki az olasz hatóságok. Giuseppe Conte kormányfő kiemelte, hogy a rendelet tiszteletben tartja a nemzetközi menekültügyi megállapodásokat.



Salvini hozzátette, hogy tavaly 103 ezer ember érkezett Olaszországba és 105 ezer menedékkérelmet nyújtottak be, azok is, akik korábban jöttek az országba. Az idei év eleje óta valamivel többen mint 20 ezren jöttek és 42 ezer menedékkérelmet nyújtottak be.



A belügyminiszter a migrációs rendelet főbb pontjai között említette, hogy ha valaki menedéket kap, majd bűncselekményt követ el, vagy más miatt a hatóságok veszélyesnek ítélik meg, elveszíti menedékjogát és kiutasítási őrizetbe kerül. Az olasz állampolgárságban részesült, de nemzetközi terrorizmus vádjával jogerősen elítélt bevándorlókat megfosztják állampolgárságuktól. Elveszíthetik a humanitárius menedékjogot azok is, akik ennek megszerzése után visszalátogatnak hazájukba. Őket Salvini "vakációzó" menekülteknek nevezte.



A belügyminiszter bejelentette, hogy az Olaszországba érkezőket a jelenlegi 90 helyett 180 napig tartóztatják fel a regisztrációs központokban a pontosabb azonosítás érdekében. Tervként említette meg, hogy a menedékkérők ellátására szánt, fejenkénti 35 eurós kvótát az EU-átlaghoz igazítva jelentősen csökkenteni akarják, amivel évente 1,5 milliárd euróval többet tudnak majd a biztonságra fordítani.



A migrációs és biztonsági rendelet több szervezett bűnözés ellenes intézkedést is tartalmaz. A kormány egyhangúlag elfogadta a Salvini-rendelet néven ismert csomagot, amelyet most az olasz államfőnek is alá kell írnia, valamint hatvan napon belül az olasz parlament is szavaz róla.



A sajtótájékoztatón Matteo Salvini bejelentette, hogy a római kormány az olaszországi romatáborok bezárására készül.