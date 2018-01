Trump véleménye nem változott meg a mexikói fal megépítéséről

Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben szögezte le, hogy soha nem változott meg a véleménye az amerikai-mexikói határra tervezett fal megépítéséről.



Mikroblog-bejegyzésével az elnök ellenmondott kabinetfőnökének, John Kellynek, aki szerdán este a Fox televíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy Donald Trump álláspontja sok területen megváltozott, így a mexikói határon építendő falat illetően is másként gondolkodik már, és szakértők elmagyarázták neki, hogy bizonyos határszakaszokon fizikailag is képtelenség megépíteni a falat.



"A fal az fal, az első naptól kezdve, hogy kigondoltam, ez a véleményem soha nem változott..." - írta Twitter-üzenetében Trump. Majd hozzátette: egyes szakaszain, ahol szükséges, a fal "átlátható lesz" és soha nem is került szóba, hogy olyan részeken is felhúzzák, ahol természet adta akadályok, például hegyek vagy folyók vannak.



Egy második bejegyzésben újból leszögezte, hogy a határfal árát "közvetve vagy közvetlenül, vagy akár hosszú távú visszatérítéssel, Mexikó fizeti ki, amelynek 71 milliárd dolláros "nevetséges" kereskedelmi többlete van az Egyesült Államokkal szemben". Trump hangsúlyozta azt is: "a 20 milliárd dollár a falért 'aprópénz' ahhoz képest, hogy Mexikó mennyit nyer az Egyesült Államokon. A NAFTA egy rossz vicc".



Donald Trump a 2016-os elnökválasztási kampányban folyamatosan azt ígérte, hogy az Egyesült Államok déli határain falat építtet és ennek árát Mexikónak kell majd finanszíroznia. John Kelly kabinetfőnök azonban szerdán a kongresszusban spanyolajkú törvényhozókkal találkozva - sajtótudósítások szerint - kifejtette, hogy Trump néhány kampányígérete, közte a határon építendő falra, vagy a bevándorlásra vonatkozó, "nem az információk teljes körén alapult". Majd a Fox-televíziónak adott esti interjújában megerősítette, hogy az elnök sok dolgot ma már másként lát. "A kampány és a kormányzás két dolog és az elnök nagyon rugalmas" - fogalmazott Kelly, és kifejezetten a határfalat, valamint a bevándorlás kérdését, ezen belül is a fiatal bevándorlók helyzetének rendezését említette.



"Ha nincs fal, nincs megállapodás" - szögezte le Twitter-bejegyzésében Trump, utalva arra, hogy csakis akkor hajlandó aláírni a fiatal bevándorlók helyzetének rendezéséről szóló megállapodást, ha az magában fogalja a megépítendő fal kérdését is. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van erre a falra, hogy "segítsen megállítani a kábítószer özönét Mexikóból, amely a világ legveszélyesebb országa".



A mexikói külügyminisztérium csütörtökön ismét megerősítette: "semmilyen körülmények között" nem lehet szó arról, hogy Mexikó fizesse ki a határon építendő fal árát. A minisztérium "hamis beállításnak" nevezte, hogy Mexikó lenne a világ legveszélyesebb országa, és leszögezte, hogy Mexikó "komoly és konstruktív" lesz az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásain, de a saját nemzeti érdekeit tekinti elsődlegesnek és csakis olyan végeredményt hajlandó elfogadni, amely mindhárom résztvevő ország, Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada javára szolgál.