Tűz ütött ki Bruce Willis filmjének forgatásán - egy tűzoltó az életét vesztette

Kép forrása: borsonline.hu/AFP

Michael Davidson elsőként hatolt be az égő épületbe

Kép forrása: borsonline.hu

A Motherless Brook­lyn című film stábja Manhattan Harlem negyedében, egy bérházban forgatott éjszaka, Bruce Willis és a többi szereplő az épületben tartózkodott. A rendező Edward Norton éppen az épület előtt állt, amikor meglátta a füstöt, és azonnal értesítette a tűzoltókat, miközben a sztárokat gyorsan kiterelték az utcára - számolt be az esetről a Bors Az egyelőre ismeretlen okból, a földszinten keletkezett tűzhöz több mint 170 lánglovag vonult ki. A lángokban álló épületbe először a négygyermekes, 37 éves Michael Davidson hatolhatott be, leszakadva a töb­biektől. Az akcióban súlyosan megégett, s bár a mentők még élve vitték kórházba, ott belehalt a sérüléseibe – írja a New York Post információira hivatkozva a lap.– Bent voltunk, amikor felcsapott a tűz, pánikba estünk. Végül a stábból mindenki biztonságban kimenekült – adott hírt Twitteren az egyik szereplő, Angelica Guillen, aki a filmkészítők nevében részvétét fejezte ki az elhunyt tűzoltó családjának.A főszereplő Bruce Willis és Edward Norton egyelőre nem kommentálta az eseményeket.A Motherless Brooklyn című film az 1950-es években játszódik, s olyan sztárokat vonultat fel Willis mellett, mint Alec Baldwin és William Defoe.Arról még nincs hír, hogy a tragédia miatt csúszik-e a forgatás.