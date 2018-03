Veszélyes precedenst teremthet a 7-es cikk szerinti eljárás folytatása Varsóval szemben

Az uniós alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárás Lengyelország ellen alaptalan, folytatása veszélyes precedenst jelenthet az Európai Unió tagállamai szempontjából - áll a Brüsszel által vitatott lengyel igazságügyi reformot magyarázó, csütörtökön Varsóban ismertetett úgynevezett fehér könyvben.



A mintegy száz oldalas dokumentumot aznap Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő adta át Brüsszelben Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság (EB) elnökének, annak a párbeszédnek a keretében, amelyet Varsó a jogállamisági mechanizmus keretében a brüsszeli testülettel folytat. A lengyel kormányfői hivatal honlapján a fehér könyv kivonatát tették közzé.



A dokumentumban rámutatnak: Lengyelországban alacsony az igazságügy iránti bizalom, a bírósági eljárások nem eléggé hatékonyak, az igazságszolgáltatás soha nem számolt el kommunista múltjával, miközben a totalitarizmussal való szembenézés az egyik legfontosabb európai érték.



A varsói kormány szerint Lengyelországban jelenleg nincsenek egyensúlyban a hatalmi ágak. A bírák jelenleg is széles körű mentelmi jogot élveznek, függetlenségük európai viszonylatban is erős - írják. A reform célja a bírói függetlenség biztosítása, megerősítése, de egyúttal a "szükséges egyensúly" megteremtése.



A szerzők rámutatnak arra, hogy a lengyel bírósági reform mintájául más tagállamokban alkalmazott megoldások szolgáltak. Az EB azon kifogására reagálva, miszerint az igazságügyi reform önkényesen válogat más országokban érvényes jogrendszerek elemeiből, a dokumentum hangsúlyozza, hogy az EB maga is csak a lengyel reform egyes elemeire összpontosít, mellőzve a bírói függetlenséget biztosító megoldásokat. Utóbbiakat a fehér könyvben részletesebben ismertetik.



A lengyel kormány álláspontja szerint visszaélésekhez vezethet más tagországok tekintetében is, ha Lengyelország esetében a jogállamiság megsértésének súlyos kockázatát állapítják meg, hiszen a lengyel előírások nagymértékben emlékeztetnek az ő megoldásaikra. A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy az EU-n belül különféle jogrendszerek léteznek, és minden tagállamnak joga van saját hagyományainak, értékeinek megfelelően megszervezni igazságügyét.



A fehér könyv szerint az uniós eljárás ráadásul Európa-ellenes hangulatot gerjeszthet.



A lengyel kormány mindezekre való tekintettel alaptalannak nevezi a 7-es cikk alkalmazását a bírósági reform kapcsán.



Varsó arra kéri az uniós szerveket és a tagállamokat, hogy érvelését részletesen elemezzék, és készségét nyilvánítja ki további párbeszédre. A dokumentum szerzői reményüket fejezik ki, hogy az összes vitatott témát sikerül tisztázni anélkül, hogy Brüsszel "olyan megoldásokhoz folyamodjék, amelyek gyengítenék az EU-t".



Az EB tavaly december 20-án jelentette be, hogy kezdeményezi Lengyelországgal szemben az európai uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását, többek között az igazságügyi reform miatt. A folyamat szankciókkal is zárulhat, végső esetben még Varsó szavazati jogát is megvonhatják, az erről szóló végső döntés előtt viszont a tagállamoknak egyhangúan meg kellene állapítani, hogy Lengyelországban "súlyosan és tartósan" sérülnek az uniós alapértékek.