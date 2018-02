A hátrányos helyzetű gyerekeket segítik a Nem vagy egyedül programmal

Fél éve működik Makón és térségében a Nem vagy egyedül – óvodai, iskolai szociális segítés fejlesztése című program. Makó, Apátfalva, Kiszombor és Magyarcsanád összesen tíz intézménye (óvodák, általános iskolák és egy középiskola) vesz részt a negyven milliós projektben.



– A tanulási nehézségekkel, beilleszkedési problémákkal, magatartászavarral, szociális hátránnyal küzdő gyermekeknek segítünk – mondta Andrási Lilla projektmenedzser tegnap Makón, a projekt féléves munkáját értékelő sajtótájékoztatón. – A pályázatnak köszönhetően heti 40 órában alkalmazunk egy szociális segítőt, aki sorra járja a pályázatban szereplő 10 intézményt. Pszichológusaink is foglalkoznak a gyerekekkel, szülőkkel. Szülőcsoportokat is indítottunk – tette hozzá. Andrási Lilla kiemelte, rendvédelmi, családi generációs napokat, drogprevenciós kiállítást szerveztek. Nyáron Ópusztaszerre viszik a hátrányos helyzetű gyerekeket.



Tóthné Balázs Andrea, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője, a projekt szakmai vezetője kiemelte, szeptember 1-jétől kötelező lesz az óvodai és iskolai szociális segítés. A pályázat lehetőséget nyújt, hogy felkészüljenek a feladat ellátására.



Luczó Anikó, az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda vezetője elmondta, a Nem vagy egyedül program rendkívül hasznos a pedagógusoknak is, mivel új módszereket tanulhatnak, továbbképzésen vehetnek részt.