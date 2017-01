Bölcsire vár Hannaliza

Gabriella azért is szeretne mielőbb dolgozni, mert házvásárlásra készülnek. Fotó: Szabó Imre

– Mindenhonnan azt lehet hallani, hogy most már az anyukák gyed mellől is elmehetnek dolgozni. Én vállalnám, volna is hová, de nem találok bölcsődei helyet a babámnak – panaszolta a makói Jójárt Gabriella Egészségfejlesztői végzettséggel rendelkezik, és bár korábbi munkahelye megszűnt, talált egy másikat. A 19 hónapos Hannalizával ezért elmentek a hozzájuk legközelebbi, Kálvin téri bölcsődébe, de miután ott elővettek egy nevekkel teleírt füzetet, kiderült, olyan hosszú a várólista, hogy szeptember előtt valószínűleg nem kapnak helyet.Azt mondták neki, ugyanez a helyzet a Búza utcaiban is. A közeli református bölcsődében pedig már a szeptemberi helyek is beteltek. Gabriella szülei Debrecenben élnek, nem tudnak vigyázni a kislányra, az apai nagyszülők pedig egészségi állapotuk miatt nem tudnak segíteni. Azért is szeretne újra munkába állni, mert házvásárlás előtt állnak. Nem érti, ha ekkora az igény bölcsődére, miért nem nyitják újra a Justh Gyula utcait. Ezt még az előző városvezetés zárta be 2013-ban a csökkenő gyerekszám miatt átmenetileg, azzal, hogy ha lesz iránta igény, újra kinyitják (Délvilág, 2013. március 1.: Bezárják a Justh Gyula utcai bölcsődét).

A polgármesteri hivatal érdeklődésünkre azt írta, a Kálvin téri 48 férőhelyes bölcsődében tájékoztatást ígértek az anyukának, ha esetleg hely szabadul fel. Az 54 férőhelyes Búza utcai bölcsődében viszont fel tudnák venni a gyermeket, amennyiben a szülő hoz munkáltatói igazolást – igaz, csak márciustól. Tóthné Balázs Andrea intézményvezető azt is elmondta, a bölcsődei beíratások időpontja májusban esedékes, és mindig elmondják a szülőknek, hogy időben írassák be gyermeküket, mert a férőhelyek végesek.Hozzátette, a gyed extra és egyéb kedvezmények miatt nagyon sok szülő ment vissza az elmúlt évben hamarabb dolgozni, így valóban több csecsemő van a bölcsődékben, mint a korábbi években. Szabó Sándor, a jegyzői iroda vezetője a Justh Gyula utcai bölcsőde esetleges újranyitásáról azt mondta, az igényeknek megfelelően megvizsgálja az önkormányzat, de a központi támogatási rendszer jelenleg a mini- és munkahelyi bölcsődék létrehozását és működtetését preferálja.