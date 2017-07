Bugyi Pál tizenegy éve várt egy ilyen pisztrángra - Élete halát fogta meg

Bugyi Pál és az Isonzó pisztrángja. Kifárasztották egymást.

– Amikor majdnem egyórás fárasztás után meglett, nem csak én remegtem, hanem a vezetőnk is – mondta a makói vállalkozó, Bugyi Pál, aki július 11-én, Szlovéniában a Soca – mifelénk ismertebb, olasz nevén: Isonzó – folyóban háromkilós, hetvenhat centis szivárványos pisztrángot fogott. Ez ugyanolyan szerencse és sportteljesítmény, mint amikor hetven-nyolcvan kilós harcsát vagy huszonöt kilós pontyot fog valaki. A pisztráng ugyanis nagyon harcos, erős ellenfél a horgon, egy-egy kilón felüli példány kifogása is feladja a leckét.

A zsákmány visszaengedése külön ceremónia. Családi fotó

A pisztránghorgász nem ül a kényelmes székben a parton, várva a jó szerencsét, hanem elmegy megkeresni, combig a hideg folyóban, patakban gázolva, gyakran helyet változtatva. Speciális botjával folyamatosan dobál, és különböző technikával, sebességgel vontatja be a műcsalit, amit műlégynek neveznek. Ezt is maga készíti, az előírt minták alapján, esetleg az adott helyen előforduló rovarok színét, kinézetét megfigyelve. A műlegyezés középkori találmány, művelői külön kasztot alkotnak a horgászsporton belül. Az rájuk is jellemző, hogy a megfogott hallal nagyon kíméletesen bánnak, és többnyire visszaengedik.

– Kipróbáltam a legtöbb horgászmódszert, tizenegy éve kezdtem műlegyezni – mondta Bugyi Pál. – Ezen a napon délután jártuk a folyót. Megszomjaztam, a víz a fiamnál volt, tőlem húsz méterre. Amíg odamentem, Gregor, a vezetőnk lecserélte a legyet a felszerelésemen, és tízes előkezsinór került föl a vastagabb tizennégyes helyett. Ezt én csak utólag tudtam meg. Azért nem volt gond. A halat fényképezkedés után visszaengedtük. A legyezőhorgászok álma egy ilyen pisztráng, nagyon örülök, hogy nekem megadatott! Azt kívánom a horgásztársaimnak, legyen részük ilyen élményben.