Felelős nincs, de a pénz jöhet - Lezárult a makói ivóvízminőség-javító projekt vizsgálata

A kivitelező nem teljeskörűen teljesítette határidőre a szerződést, de ez nem róható fel neki – röviden így összegezhető annak a vizsgálatnak az eredménye, ami azért indult, hogy kiderüljön, ki a felelős a Makó térségi ivóvízminőség-javító beruházás kudarcáért. Mint korábban megírtuk, a térség 17 településének 48 ezer háztartását érintő ivóvízprogramra az Unió és a magyar állam összesen 3,8 milliárdot adott. A beruházást évekkel ezelőtt le kellett volna zárni, az új rendszer azonban még mindig nem biztosít a makóiaknak egészséges ivóvizet: az új hálózat a legtöbb helyen baktériumokkal fertőzött, így továbbra is a régit használják.



A sikertelenség azzal a veszéllyel is fenyegetett, hogy az érintett falvaknak, városoknak vissza kell fizetniük az Uniótól kapott 3,1 milliárdos támogatást. Ennek elkerülése érdekében – a hibák kijavítására, a beruházás végleges befejezésére – az önkormányzatok társulása korábban már kapott 560 milliót, a közelmúltban pedig ígéretet további 950 millióra személyesen Lázár Jánostól. A honatya-miniszter azonban kikötötte: a pénzt csak akkor utalják át, ha tisztázódik a felelősség kérdése. Farkas Éva Erzsébet makói polgármester másfél héttel ezelőtt, amikor Lázárral tárgyalt, azt mondta, az érintett polgármesterek a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége közreműködésével döntnököt kértek fel erre.



A városházáról lapunkat most úgy tájékoztatták, a döntnök tisztázta a felmerült szakkérdéseket, iratokat kért be, és személyes meghallgatást tartott. Jelentése szerint „a vállalkozó a szerződéses határidőre nem teljes körűen teljesített, a próbaüzemi tesztüzem fázisa és a fogyasztói végpontokra is kiterjesztett fázisa egyáltalán nem teljesült, azonban a vállalkozó felelősségi körébe tartozó szerződésszegés tekintetében a fel nem róhatóság fennáll, így a mellékkötelezettségek a vállalkozóval szemben nem érvényesíthetők". Ezt a társulási tanács is elfogadta, lezárva a jogvitát. Ezzel elhárult a 950 millió folyósítása elől az akadály. A sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a nyár folyamán megkezdődhet a beruházás végső fázisa, s ha ezt sikerül eredményesen lezárni, a településeknek nem kell visszafizetniük a 3,1 milliárdos uniós támogatást.