Gyerekek és felnőttek is használják a műfüves pályát: 2018 is a munka éve lesz Kiszomboron

Szegvári Ernőné polgármester.

Fotó: Karnok Csaba

– Az év egyik legfontosabb beruházása a műfüves pálya volt, amelyre 21 millió forintot nyertünk pályázaton, 9 milliót tettünk hozzá. Öröm volt látni nyáron, milyen sokan használták, gyerekek és felnőttek egyaránt – válaszolta a 2017-es év eredményeivel kapcsolatos kérdésünkre Szegvári Ernőné polgármester.Kiszombor idén is pályázhatott a Belügyminisztérium keretére. A 112 milliós támogatás 28 millió forint önerővel kiegészülve több beruházásra is lehetőséget adott. Modernizálták az elektromos hálózatot az idősek otthonában, megújult a burkolat és a konyha is, amelyet új eszközökkel rendeztek be. Szigetelést kapott az óvoda régi szárnya, az ottani konyha is megújult. A művelődési házban szintén új az elektromos rendszer, a fény- és hangtechnika. A régi mozi-vetítőtermet klubhelyiséggé alakították. Akadálymentes vécét és napelemeket is kapott az épület. A 2015-ben átadott könyvtár berendezésére is jutott most 3 millió forint. A közmunkások járdákat építettek helyben gyártott térkőből és betonból. Ez a munka 2018-ban folytatódik.

– Sok feladatunk lesz, vannak nyertes pályázataink. A belvízelvezetés megújítása és a Vályogos-tó kotrása, mihelyt az időjárás engedi, kezdődik – mondta Szegvári Ernőné. – Befejezzük a Rónay-kúria felső szintjét, kiállítóterem és mosdó kap helyet az emeleten.A bölcsődét háromcsoportosra kell bővíteni, több hely azonban a jelenlegi telken nincs, a törvény szerint nem lehet nagyobb arányban beépíteni. Így szintén pályázaton nyert pénzből, 24 millió forintból oldják meg, hogy új helyre költözhessen az intézmény. A Rákóczi utcai, régen iskolának, majd idősotthonnak használt házat választották erre a célra. Azt az épületet bővíteni is lehet. Szintén a 2018-as év feladatai közé tartozik a fogorvosi ellátás helyéül szolgáló házban a fűtés korszerűsítése, a hőszigetelés és az ablakcsere.