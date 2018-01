Meghatározó lehet a fürdő, az alföldi miliő és a munkahelyek száma - Milyen legyen Makó? Várják az ötleteket

Pintér Károly a Hagymatikum növekvő vendégszámára gondolva több parkolót szeretne. Fotó: Szabó Imre

– Én szívem szerint maradnék a rusztikus stílusnál, csakhogy ne tűnjön el a süllyesztőbe a múlt – mondja Bakainé Kisfügedi Tünde arról, szerinte hogyan kellene kinéznie Makónak. – Persze haladni is kell a korral: ha már fürdőváros lettünk, a meglévőnél nagyobb teret adnék a mediterrán hangulatnak. És örülnék, ha egyre több passzív ház épülne, bár tudom, ez elsősorban anyagiak függvénye.

Azért faggattuk az embereket arról, milyennek szeretnék látni a jövőben Makót, mert a képviselő-testület nemrégiben tárgyalt a helyi településfejlesztési koncepcióról.Ez közép- és hosszú távon fogalmazza meg a fejlesztési irányokat, és végső formába öntéséhez az önkormányzat nem csak a szakma, de a lakosság ötleteit is szívesen fogadja.– Szerintem sok zöldterületre, kevesebb dísztéglával borított térre lenne szükség, hiszen eredetileg mezőváros volnánk – osztotta meg velünk a főtéren véleményét Szajlai Zsolt. Hozzátette, jó dolog, hogy sok szobor és érdekes épület van a centrumban, de szerinte ebből a szempontból a korábbinál nagyobb figyelmet kellene fordítani a külső kerületekre.Geliovárisz Jannisz ugyan már nyugdíjas, de azt mondja, a legfontosabb az, hogy legyen a mostaninál is több munkahely a fiataloknak, különben kiürül a város. – Ha munkahely van, akkor az emberek tudnak adót fizetni, és van miből fejleszteni – teszi hozzá.Pintér Károly, akinek az órásműhelye a Hagymatikum mellett van, úgy gondolja, fontos, hogy a város szép és virágos legyen, de van olyan kérdés, ami fontos és sürgős is. Ez pedig a belvárosi parkolás. – Szerintem a zsúfoltság csökkentése érdekében a könyvtárral szemben lévő területet érdemes volna a városnak megszereznie, és ott egy parkolóházat kialakítani. Már így is rengeteg az autó, de a fürdőbővítés után még több lesz – hívja fel a figyelmet. És azt is jónak tartaná, ha a Koronából rendezvényházat alakítanának ki.A témában egyébként nemrégiben lakossági fórumot is rendeztek – ahogyan az a hasonló témák esetében lenni szokott, csekély érdeklődéssel. A javaslatokat a városházán január 31-éig, azaz jövő szerdáig várják – akár postai vagy elektronikus levélben is, utóbbi esetben az aron.kaposta@mako.hu címre.