Mics és honfoglalás kori áldós leves - ízek, illatok kavalkádja Apátfalván

A hús jelentős részét a falu özmunkaprogramjában nevelt jószágokból biztosítottá , egyébként helyi nyugdíjas klubok, baráti társaságok, nemzetiségi és hagyományápoló civil szervezetek vállaltá az étkek elkészítését.

– Darált birka-, marha- és sertéshús elegyéből észül, amit arasznyi rudacskákban, borssal, fokhagymával fűszerezve sütünk meg nagyjából 20 perc alatt

– Az áldós levesben például nincs paprika: hagyma alapon, bő lével észült húsos, fűszeres leves

– Együtt vagyunk, beszélgetünk, özben sokféle finomságot megkóstolunk. Olyan, mint valamikor a majális volt – mondta az apátfalvi Bakai István a helyi gasztronómiai fesztiválról, miközben épp sertéspörköltet falatozott. Elárulta: a birkapörköltből is szedett magának, és a sütemények özül is válogatott. Minden nagyon ízlett neki, és örült a délutánt fűszerező zenés produkcióknak is. Mint láttuk, a borongós idő ellenére a tér hamar megtelt a padokhoz telepedő, vidáman falatozó emberekkel. Persze a gyerekek is jól érezté itt magukat, a finomságok mellé még arcfestést és csillámtetoválást is kaphattak.A rendezvényt a falu önkormányzata idén negyedik alkalommal szervezte meg azért, hogy a helyi gasztronómiai hagyományokat ápolja – mondta Szekeres Ferenc polgármester. A falu özpontjában, a szabad ég alatt jó éttucatnyi helyen észültek a finomságok bográcsban, kemencében, nyárson.– Elsősorban az apátfalviak számára jelent ez kikapcsolódást, de egyre többen jönnek a örnyező falvakból, városokból is – mondta a falu első embere.A hagyományos, nemzetiségi ételek özül az egyik legnagyobb sikert idén a helyi románság kedvence, a mics aratta. Ez egy több mint 400 éves hagyománnyal rendelkező étel – tudtuk meg a nemzetiségi önkormányzat sütő-főző csapatának szóvivőjétől, Füvesiné Varga Anikótól.– árulta el. Mint kiderült, a társaság ötszáz adag elkészítésére vállalkozott – a faluban egyébként 40 család vallja magát románnak, akik összetartó özösséget alkotnak.A leglátványosabb produkcióval idén étségkívül a Bö ény Népe kulturális és harcművészeti egyesület tagjai álltak elő, akik honfoglalás kori áldós levest, illetve mézes ölesgolyót észítettek aszalványokkal – ráadásul hagyományos viseletben. Egyik tagjuk, Rigó Angéla elmondta: ügyeltek arra, hogy csupa olyan hozzávalót használjanak, ami honfoglaló őseink idejében is léteztek.– mondta, hozzátéve: így is használtá mind az öt alapízt, az erőset például gyömbérrel, a keserűt bazsalikommal és tárkonnyal tudtá elérni.