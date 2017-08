Nem fizet a nemzeti kukaholding, és nem is válaszol: 10 hónapja várja vissza a szemétdíjat

Kovács Julianna ügyében már annyi a papír, hogy lassan megtölti a kukát. Fotó: Szabó Imre

– Nem a pénz hiányzik a legjobban, bár egy szerényebb jövedelmű embernek ez sem kevés. Az bosszant, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyok – mondja a makói Kovács Julianna, aki immár 10 hónapja várja, hogy a tévedésből, jóhiszeműen, de feleslegesen befizetett szemétszállítási díjat visszakapja. Megjegyzi: miközben a panaszával kapcsolatos ügyet intézte, a számlázást végző társaság automata központja rögtön a bejelentkezést követően, automatikus üzenetként figyelmezteti az ügyfeleket: ha hátralékukat 45 napon belül nem rendezik, végrehajtó közreműködésével fogják behajtani az összeget. – Én is forduljak végrehajtóhoz? – kérdezte.

A makói Toldi utcában lakó olvasónk még tavaly november 11-én fizette be az akkor esedékes negyedévi, 3136 forint összegű hulladékszállítási számlát. Nem kellett volna, mert kora miatt ingyenes szolgáltatásra jogosult, de mivel mindig ügyel rá, hogy ne legyen tartozása, elment a pénzzel a postára. Arról, hogy a cég ebben az időszakban tévedésből küldött sok díjmentességre jogosult idősnek hasonló csekket, mi is írtunk (2016. november 11.: Érkeznek a számlák az ingyenes szemétszállításról). Julianna ugyanaznap – mint sokan mások – levelet kapott a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-től, amelyben elnézését kérték a téves számlázás miatt, és kérték, azt ne fizesse be. Addigra már késő volt, befizette a csekket.

Ekkor kezdődött a máig tartó kálvária. A téves befizetést az állami cégnek nyomban jelezte levélben, és kérte vissza az összeget, de hiába. Az elmúlt 10 hónapban ezt követően több alkalommal jelentkezett az ügyfélszolgálaton telefonon, ahol minden esetben azt a visszajelzést kapta, hogy panaszát továbbították az illetékeseknek. Írt levelet egyszerű küldeményként, ajánlottan és tértivevényesen is, választ egyikre sem kapott. Most meglehetősen bosszúsan azt mondja, a legutolsó, néhány hete feladott levélben már azt írta, a levelezések, telefonálgatások költségét is szeretné viszontlátni – ez összesen körülbelül ezer forint.Az esettel kapcsolatban egy hete megkérdeztük a számlázást végző NHKV Zrt.-t, mi a késlekedés oka, és mikor kapja vissza makói olvasónk a tévesen befizetett pénzt, illetve az ügyintézésre költött összeget. Választ ugyanúgy nem kaptunk tegnapig, ahogy ő sem.