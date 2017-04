Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas sárga kukákat kaptak ingyen

– Nem voltam itthon, amikor hozták, egy rokonom vette át. Nagyon örülünk neki, hasznosnak tartjuk – mondta a Kossuth utcában a 75 éves makói Csapó Mártonné . Ők az elsők között kaptak a városban szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas sárga kukákat, és használják is: mint meggyőződtünk róla, már félig van. Újságpapírt, tojástartókat, üdítős fémdobozokat láttunk benne. Csapóné azt mondta, azért tartják ezt jó ötletnek, mert így teljesen ingyen havi plusz egy szemétszállítást kapnak – az első májusban lesz. Eddig is válogatták a szemetet, csak körülményesebb volt a megfelelő gyűjtőhelyre eljuttatni.Megírtuk, a családi házban élő makóiak ebben a hónapban egy, a város honlapján is fellelhető utcalista alapján kapják meg a sárga kukákat. Ezekbe csak fémet, papírt és műanyagot lehet rakni; akik ingyenes szemétszállításra jogosultak, 120, a többiek 240 litereset kapnak. Ezekből havonta egyszer, a kukaürítés havi első megszokott napján viszik el a szemetet. Természetesen a régi kukákat is megtarthatja mindenki, ebben lehet elhelyezni mindazt, ami a szelektív kukába nem való. Ezeket továbbra is hetenként ürítik. A lakótelepeken marad a megszokott konténeres gyűjtés. Siket Tibor, az új szolgáltató, a DAREH Bázis Zrt. igazgatósági elnöke lapunknak azt mondta, a többség az előzetesen házhoz küldött tájékoztatókat figyelembe véve otthon veszi át a szemeteseket, kevesebben vannak azok, akik hétvégén viszik haza. Olyan csak elvétve fordult elő, hogy valaki visszautasította az átvételt. Aki így tesz, annak természetesen semmilyen szankcióra nem kell számítani. Igaz, a dolognak sok értelme nincs, hiszen a kuka ingyen van, az ürítése nem kerül pluszpénzbe, ráadásul a használatával a környezet megóvásáért is tesz az ember – hangsúlyozta.