Tervezik az új makói rendelőt - látványtervek

Látványtervek: Makói önkormányzat

Elkészültek a látványtervek arról, miként fog kinézni az új Kálvin utcai rendelő – tájékoztatta lapunkat a makói városháza. Megírtuk, az a Kálvin utcai épületegyüttes, amelyben most a rendelők, a védőnői szolgálat és egy patika működik, felújíthatatlan. A helyére ezért újat fognak építeni – a terveknek az év végéig kell elkészülniük, a régi épület bontása tavasszal, az új építése nyomban a bontást követően indul. A napokban az első terveket már be is mutatták a Kálvin utcai egészségügyi dolgozóknak. Azt Farkas Éva Erzsébet polgármester ugyancsak a napokban jelentette be, hogy a bontás idején a gyermekorvosok a Hollósy Kornélia utcai rendelőben fogadják a betegeket, a többieket pedig korszerű konténerekben helyezik el valahol a belvárosban.