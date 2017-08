Új műfüves pályát építenek Makón, és a világ legnehezebb versenyén indul egy terepfutó

A Pulitzer sétányon építik meg Makón az új műfüves focipályát. A képviselő-testület ehhez a csütörtöki rendkívüli ülésén adott tulajdonosi hozzájárulást. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) még 2015-ben minősítette nyertesnek a város pályázatát. Az új pályát az önkormányzat területén építik meg. A város a szükséges önrészt vállalta, valamint azt is, hogy 15 éven át biztosítják a sportlétesítmény fenntartását. Ehhez megfelelő eszközökkel rendelkeznek, mivel már van egy műfüves pálya Makón.



Ugyancsak tulajdonosi hozzájárulást adott a testület egy helyi kft.-nek ahhoz, hogy a visszahűtött termálvizet a Nagyér-csatornába engedje. Hogy milyen engedélyeket kell beszereznie ehhez a vállalkozásnak, arról Katona Zsolt vízügyi szakértő adott tájékoztatást a képviselőknek.



Az önkormányzat közös megegyezéssel felbontotta a bérleti szerződést a Marosmenti Extrémsport Egyesülettel. A civil szervezet sportolói a Bajza utcai iskola udvarán edzettek. Az intézményt tavaly ősztől a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum használja. A tevékenység bővítéséhez szükség van arra a területre is, amit az egyesület bérelt. A rámpákat magánterületre helyezi át az egyesület. Ebben, valamint a szakhatósági engedélyek beszerzésében is segít az önkormányzat.



Ábrahám Pál terepfutó anyagi segítséget kért az önkormányzattól. A világ egyik legnehezebb terepfutó versenyén indul, ami érinti Svájcot, Olaszországot és Franciaországot. Három éve készül a megmérettetésre. Az önkormányzat 100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a sportolónak.