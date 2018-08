Új út épül a bicikliseknek - Októberre lesz kész, 400 millióba kerül

Dolgoznak a munkagépek, épül a bicikliút Maroslele határában. Fotó: Karnok Csaba

Leszorított egy láthatósági mellényt nappal is viselő kerékpárost a Maroslele–Makó közötti útról egy autó – adta hírül a napokban a Közlekedési panaszfal nevű megyei Facebook-oldal. A sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A kerékpáros, aki horzsolásokkal és bordatöréssel megúszta, nem hívott rendőrt, mivel nem tudta megjegyezni a rendszámot.Az eset is bizonyítja: szükség van a nagy forgalmú autóút mellett, külön aszfaltszőnyegen vezetett kerékpárútra. Ennek építése – mint tegnap a helyszínen járva tapasztaltuk – jól halad: néhol már az aszfaltcsík is megvan. Martonosi György polgármester azt mondta, a kivitelezőtől úgy tudja, olyan jól halad az építkezés, hogy van olyan nap, amikor 600 méter is elkészül. Ami a részleteket illeti, korábban már megírtuk, hogy erre a három érintett önkormányzat összesen 400 milliós támogatást nyert.Az út két város közti teljes hossza 33 kilométer lesz, Maroslele ezen nagyjából félúton van. Az errefelé tartó kerékpárosok eddig az úttesten haladtak. Eddig ez azért volt kalandtúrával egyenértékű, mert az aszfalt hepehupás, kátyús volt – most meg azért, mert a végéhez közeledik az úttest felújítása, és a sima felület felgyorsította az autóforgalmat. A bicikliút befejezése októberben várható.