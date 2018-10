Zajlik a 180 milliós, makói Honvéd-program, átadták az első három bérlakást

Oláh Józsefné már nagyon várja a hétvégi költözést. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon tetszik, nagyon szép, hálásak vagyunk érte! A felújítás ideje alatt is jártam itt többször, takarítottam, segédkeztem, amiben tudtam – mondta Oláh Józsefné. Ő lesz az egyik most felújított önkormányzati lakás bérlője a makói Berzsenyi utcában. Megtudtuk, betegeskedő férjével, takarítónőként dolgozó lányával és két unokájával – egyikük most lett hegesztő, a másik ápolónőnek tanul – költözik vissza, várhatóan a hét végén. Eddig 5100 forintos bérleti díjat fizettek havonta – most, a felújítás után kétszer ennyit fognak, de nem bánják. És ígérik: vigyázni fognak rá.Van is mire, hiszen amint láttuk, a megújult kétszobás, összkomfortos otthonok korszerűek és nagyon szépek. Megírtuk, a városrészben 14 önkormányzati lakás felújítását, illetve újjáépítését határozta el a város összesen 180 milliós központi támogatásból. Most ezek közül hármat adtak át, de Silye Zoltán, a kivitelezéssel megbízott Silye és Fiai Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott, az volt a céljuk, hogy a lakók ne azt érezzék, hogy egy szociális bérlakásba kerülnek: a legjobb minőségű alapanyagokat használták, ráadásul a házak a legújabb energetikai előírásoknak is megfelelnek. Az év végéig mindegyik készen lesz.A munkáscsapat tevékenységét az ingatlanokat bemutató sajtótájékoztatón megdicsérte Sánta Sándor, a körzet képviselője és Farkas Éva Erzsébet polgármester is. Utóbbi azt is elmondta, hogy áll a Honvéd-program többi tervezett fejlesztése. A tervek szerint 14 utca kap szilárd burkolatot csapadék-elvezetéssel, illetve 350 négyzetméteres közösségi ház és szabadidős közösségi tér is épül. Előbbi esetében most pontosítják a kiviteli terveket, az utóbbinál pedig telekösszevonásokra van szükség ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást kiírhassák, majd megkezdődhessen a munka.