A holló is énekesmadár

Fülemüle Fotó: Wikipédia

Rigó Fotó: Wikipédia

Cinke Fotó: Wikipédia

Pacsirta Fotó: Wikipédia

Holló Fotó: Wikipédia

Varjú Fotó: Wikipédia

Közülük is a legismertebb talán a fülemüle, vagy más néven a csalogány, akit a dal királyának is neveznek, hiszen a hím zeneileg tökéletes akkordokkal képes elkápráztatni a tojót, vagyis a nőstény madarat. Májusi éjszakákon daluk betölti a levegőt – így udvarolnak választottjuknak. Csodálatos éneke miatt a szerelem és a vágy szimbólumaként is szokás emlegetni.A pacsirtafélék, fecskefélék, rigófélék, cinegefélék, seregélyfélék, pintyfélék és verébfélék mellett meglepő lehet azonban, ám igaz, hogy énekesmadár a varjú és a holló is, akikről ezt a legkevésbé sem gondolná az ember. Utóbbi ráadásul a legnagyobb termetű mind közül.Magyarország területén már csak néhány példány él, pedig régen itthon is gyakori madár volt. Sokan a legintelligensebb madárfajnak tartják: eszközt használ, és egyértelműen tervez is. Ha egy állattetemet nem tud „felbontani", akkor odacsalogat egy másik vadat, hogy az kezdjen neki. Legendák szerint több száz évig is él, de ez nem igaz. A hollók átlagéletkora 10-15 év, a legidősebb példányokat London egykori híres börtönében, a Towerben figyelték meg, itt 40 évet is élt már egy-egy állat.– A hollók régóta a londoni Tower fekete őrei: több mint 900 éve állandó lakói a várnak, és a 17. század óta királyi védelem alatt állnak. Biztonságukra a királyi hollómester ügyel napjainkban is. A legenda szerint összeomlik a brit birodalom, ha egyszerre kevesebb mint hat holló sétálgat az egykori börtön területén.– A szintén énekesmadárnak számító varjú is rendkívül intelligens állat. Szintén tud eszközt használni, például bottal kipiszkálni a hernyókat a földből. Tudósok felvételt készítettek egy példányról, ahogy csalival horgászik.– Az új-kaledóniai varjak az úttestre ejtik a diókat, és megvárják, amíg egy autó ráhajt és megtöri. Amikor a közlekedési lámpa zöldre vált a gyalogosoknak, odamegy, hogy felszedje.– Nagy színésze az erdőnek a kékszajkó, aki a legkülönbözőbb madarak hangját képes utánozni, átverve ezzel a hallgatóságát. De más kedves szokásuk is van: a kékszajkók gyakran ásnak el makkot, így akaratlanul is aktív tölgyültetővé válnak.– Utánzóképességéről híres a gezerigó is. Az ornitológusok kb. 30 madárfaj és más állatok, valamint gépek hangjának utánzásáról készítettek már hangfelvételt. Minden hangsort többször is elismétel, mielőtt újat kezd. Saját bugyborékoló dala is van. Éjjel és nappal is szívesen énekel.– A vonuló madarak közül a legutolsóként, májusban érkezik haza a sárgarigó, vagy más néven aranymálinkó, és augusztus végén, szeptember elején már indul is tovább. Csak a hímek hangja gyönyörű trillázó, a tojókét inkább macskanyávogáshoz szokás hasonlítani. Így nyávognak a lányok:– A kanári a legszebben éneklő díszmadár, hímjei valóságos füttyművészek, őseit a 16. században hozták be a Kanári-szigetekről Európába. A szabadban itthon nem találkozhatunk vele, legfeljebb megszökött példányaival.– Azokat az embereket, akik gyakran és szívesen énekelnek, szokás pacsirtának nevezni. Nem véletlen ez. Udvarlás közben a pacsirták csigavonalban a magasba emelkednek, egy darabig egy helyben lebegnek, majd visszatérnek a földre, és közben egyfolytában dalolnak.– Itthon nem jellemző, de a világ számos pontján nagy veszély leselkedik az énekesmadarakra. A BirdLife International egy tavalyi jelentésében 25 millióra becsülte a Földközi-tenger medencéjében évente illegálisan elejtett madarak számát. A madarak számára a legéletveszélyesebb régió a Ciprus délkeleti részén fekvő Famaguszta és környéke.– A csapdás madárvadászat évszázadok óta a ciprusiak kedvenc időtöltése, azonban az Európai Unió állampolgáraiként le kellene mondaniuk e szokásukról.– Ínyencfalatok Cipruson. Az illegális madárvadászat felszámolása eurómilliárdokban mérhető bevételkiesést okozna, mivel az énekesmadarak ínyencfalatnak számítanak a ciprusiak körében.– A csalogány: