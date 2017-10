Tudtad? - Ausztráliába úgy kellett szarvast telepíteni, az Alföldön inkább őzek nyargalnak

Gyakori hiba azt hinni, hogy a szarvas hím nemű, és nőnemű párja az őz, ez azonban nem igaz. Bár az őzek is a szarvasfélék családjába tartoznak, külön fajokról van szó. A nőnemű szarvast szarvastehénnek, a hímneműt szarvasbikának nevezzük, az őznek nősténye az őssuta, hímje a bak.Itthon őzekből egyébként pont az Alföldön, vagyis a mi térségünkben van a legtöbb. Gyakran látni őzeket a szántóföldeken, de az sem ritka, hogy hajnalban kimerészkednek a Tisza árteréből, és találkozhatt velük a koránkelő sétáló.– A dámszarvasok októbertől november közepéig párzanak, üzekednek. Ilyenkor kiadott gurgulázó torokhangját, mellyel a bika hívja a teheneket, barcogásnak hívjuk.– Van, ahol háziállatként tartják a szarvasokat. Új-Zélandon az 1960-as évektől kezdve folyamatosan szelidítgették őket, és mostanra közönséges háziállatnak számítanak a szigetországban.– Léteznek teljesen fehér szarvasok is. Színüket egy génhiba okozza. A fehér szarvasok legnagyobb csordája New York államban él. Egyszercsak az egykori Seneca Katonai Raktár Természetvédelmi Területre fehér színű, fehérfarkú szarvasok kezdtek beköltözni. Az USA katonasága így átadta a területet a fura színű bevándorlóknak.

– Az agancsok az állatok hallását erősítik fel, legalábbis egyes biológusok szerint. George és Peter Bubenik eredményei szerint az aganccsal rendelkező jávorszarvasok jobban hallanak, mint az agancs nélküli állatok. A tudósok egy kísérlet során ezt egy agancs és egy mesterséges fül segítségével vizsgálták. A kísérlet során bebizonyították, hogy az agancs parabola antennaként működik.– A keleti kultúrákban az agancsot a hagyományos orvoslásban erőt adó szerként, vagy afrodiziákumként – vágyfokozóként – használják.– Az agancs sem mindig szép. A legjellemzőbb, de ritka agancsrendellenesség a „parókás őzbaké". Ekkor a bak nem veti le minden évben az agancsát, hanem annak helyén egy szabálytalanul burjánzó csontos massza, vagyis paróka alakul ki.

– Néhány éve Szlovéniában lőttek ki egy szarvast, aminek valószínűleg egy fejsérülés következtében egyesültek az agancsai, így „egyszarvúvá" vált.– Láttad már a Bambit? Nézz szarvasos mesét!: https://www.youtube.com/watch?v=Zi0_zCPb55A– Hajtogass szarvast!