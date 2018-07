Megtévesztő fesztiváli koktélok - Amikor a pénztártól távozás után is lehet reklamálni

Csak akkor lesz felhőtlen a szórakozásunk, ha sem az ételekkel, sem az italokkal, és a többi szolgáltatással sem vernek át bennünket. Archív fotó: Karnok Csaba

– A fogyasztó megtévesztésének minősül, ha a terméket nem a hirdetett feltételekkel lehet megvásárolni. A vételár lényeges jellemző, amely általában befolyásolja fogyasztói döntést. A nem megfelelő tájékoztatás a versenytársak ajánlatainak összehasonlítását is akadályozza. Jogsértő, ha nem a feltüntetett árat kell megfizetni, de a hirdetés részletes feltételeit is vizsgálni kell, az mennyire volt félreérthető, illetve félrevezető. Ha ugyanarra a termékre két árat határoz meg a kereskedő, ugyanolyan feltételek mellett – akár csak az egyik kiírásban is –, akkor az alacsonyabb árat kell a vevőnek megfizetnie. Az ezzel kapcsolatos panaszt a pénztár elhagyása után is bejelenthetjük, az ezt kizáró feliratok jogszabállyal ellentétesek, nem kell figyelembe venni azokat.– A fesztiválkártyával, bankkártyával történő vásárláskor is köteles a kereskedő a blokkot átadni a vevőnek. Ez tömeg esetén valóban nagyobb odafigyelést igényel, mindkét fél részéről. A bizonylat megőrzése a vevő érdeke is, hiszen ezzel tudja legegyszerűbben igazolni, hogy a terméket hol és kitől vásárolta. Erre a kizárólag bankkártyás vásárlást igazoló dokumentum már nem alkalmas, mert csak a vásárlás idejét, helyét, illetve a kifizetett összeget igazolja, de a terméket már nem jelöli meg. Természetesen egyértelmű eseteknél a kereskedők elnézőbbek, de a blokk meg/őrzésére érdemes odafigyelni, legalább a fesztivál végéig, ideális esetben pedig két évig.– Élelmiszer-biztonsági kérdésekben a Nébih jár el, ingyenes zöldszámukon (06-80/263-244) elérhetők, illetve a www.nebih.hu oldal ad további tájékoztatást. A probléma orvoslása érdekében hatékony megoldás, ha azonnal, a helyszínen jelezzük a kereskedőnek, valami nincs rendben az étellel. Ezzel tudjuk bizonyítani, hogy a vásárolt termék romlott, utólag ez már sokkal nehezebb, illetve lehetetlen. A kereskedők kötelesek vállalkozásuk pontos nevét, elérhetőségét jól láthatóan kiírni. Ha a helyszíni problémamegoldás nem vezet eredményre, érdemes a panaszt írásban is elküldeni a vendéglátósnak, egyben hivatkozni a szóbeli bejelentésre.– A házirendek, általános szerződési feltételek részletezik ennek szabályait, mert a szervezők csak az értékmegőrzőkben elhelyezett dolgokért vállalnak felelősséget. A fesztivál más területén elveszett tárgyakért már nem. Ezért mindenképpen érdemes a csomagmegőrzőket felkeresni, és a részletes feltételekről is érdeklődni. Mielőtt leadjuk a drága készülékeket, javasolt pontosítani, hogy a megőrzést végző vállalkozás milyen mértékben vállal felelősséget az őrzött tárgyakért.