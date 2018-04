Állásbörzén mutatkozott be a ContiTech Szeged

A még tanulmányaikat folytató hallgatók számára a vállalat több lehetőséget is kínált gyakornoki programjaival, amelyek a szoftverfejlesztéstől egészen a gazdasági pozíciókig terjednek. Az érdeklődőkkel lehetőség nyílt beszélgetni a cégnél lévő karrierlehetőségekről, változatos gyakornoki programokról és a tanulás fontosságáról. Ahhoz, hogy a jövő szakembereinek igényeit fel tudja mérni a cég, egy kérdőív segítségével megkérdezték a fiatalokat, mi lenne az, ami motiválná őket a munkakeresésben, elhelyezkedésben, mitől vonzó egy munkahely.A diagramon látható, hogy a fiatalok elsősorban a szaktudást (77,5%) és a nyelvismeretet (71,8%) tartják a legfontosabbnak ahhoz, hogy valaki jó állást tudjon találni. Ezt követi a folyamatos tanulás (33,4%), a kapcsolatok (25,3%) és a hozzáértés (21,1%).A felmérésből az is kiderült, a megkérdezettek több mint 70%-a tervezi, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig külföldön dolgozik.A megkérdezettek több mint 50%-a szerint egy vonzó munkahelyen a versenyképes jövedelem mellett jelen van a rugalmas munkaidő és a szakmai fejlődés, előrelépési lehetőség.Arra vonatkozóan, hogy mivel lehet őket motiválni, a fizetés mellett fontosnak tartották a szakmai előrelépési lehetőséget, képzéseket, valamint a jó csapatot.A Continental ContiTech Szeged a karrierlehetőségek ismertetése mellett termékeit is bemutatta, hiszen nagyon kevesen tudják, hogy a Continental a gumiabroncsok mellett több üzletágban is jelen van. Az érdeklődők közelebbről megismerkedhettek a tömlő és heveder termékekkel, informálódtak a gumikeverék előállításáról, emellett lehetőségük volt szakmai kérdéseik megvitatására is.A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tires) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint Budaörsön. A vállalat 2018 májusában Budapesten nyitja meg mesterségesintelligencia-központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018 harmadik negyedévében kezdődik.(x)