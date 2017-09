Állati Extrém műsorral készül a Richter Flórián Cirkusz

(X)

A Richter Flórián Cirkusz új műsora, az Állati Extrém egyszerre modern és klasszikus, állati és extrém, de leginkább: felejthetetlen. Szandra, az elefánt 42 éves korára megtanult festeni, és be is mutatja a közönségnek kis barátnője, a 12 éves Angelina segítségével. Richter Kevin cirkusztörténetet ír: a világhírű hazai lovasszámot, a Magyar Postát 22 lóval mutatja be, noha mindössze 16 éves! A 65 fős társulat együtt utazik a 45 állattal, akik munkatársaik és barátaik is – a cirkuszba látogatók megismerkedhetnek a tevékkel, zebrákkal, lovakkal és persze az elefánttal is.Egyszerre állati és extrém a műsor: az ötfős Dioros motorcsoport a Halálgömbben mutatja be világrekordnak számító produkcióját. Az öt motoros száma közben a 4,5 méter átmérőjű Halálgömb kettéválik, és majdnem három méterre távolodik el egymástól a két félgömb. A többszörös díjnyertes brazil artistacsoport, a The Flying Sergio először mutatkozik be a magyar közönségnek. Hasonlóan látványos mutatvánnyal készül a lézerember is, aki lézersugaraival bekeríti az egész nézőteret.Nem maradhat ki Joy Costa, a többgenerációs olasz bohócdinasztia nagy nevettetője, és a Wimbledonban serleget nyert Glen Floco, aki extrém zsonglőrszámot mutat be teniszütőkkel.Az ország legszínvonalasabb műsorát élőzenével kíséri a hattagú zenekar – több ezer néző kaphat életre szóló élményt Szegeden szeptember 15-től 24-ig, majd Hódmezővásárhelyen 26-án és 27-én.A szegedi szeptember 15., péntek 18 órai premier előadásra és a hódmezővásárhelyi szeptember 26., 18 órai előadásra 3000 Ft helyett 1500 Ft-ért jegyek kaphatók a Délmagyarország szegedi és hódmezővásárhelyi irodáiban.