Húzni, vagy nem húzni: az itt a kérdés. Avagy meddig lehet és érdemes egy fogat megmenteni?

Nehézség adódhat például bizonyos gyökércsúcs körüli gyulladásokból: annak ellenére, hogy a gyulladásos esetek jelentős része kezelhető, akadnak köztük olyanok, amelyeknél nincs más választásunk, mint eltávolítani az érintett fogat.

A fogágybetegség is képes annyira károsítani a fog szöveteit, hogy ne legyen más megoldás, mint a foghúzás.

Előrehaladott fogszuvasodás esetében, amikor a fogkorona olyannyira károsodott, hogy az adott fog nem alkalmas korona- vagy gyökérkezelésre.

Amikor a fogbél gyulladása kiterjedt a gyökeret körülvevő csontra, és a fog körül a kóros elváltozás olyan nagy kiterjedésű vagy olyan helyen van, hogy kezelése előreláthatólag nem vezet eredményre.

Fogszabályozással nem helyreállítható, rágósíkból túlságosan kiemelkedő és erősen dőlt fogak, illetve helyteremtés céljából szükségessé vált fogeltávolítás.

Krónikus gyulladás vagy gócfertőzés gyanújának fennállása esetén.

Törést szenvedett fogak esetében.

El kell távolítsuk azokat a tejfogakat, amelyek akadályozzák a maradandó fog áttörését, illetve hasonló a helyzet az előtörést nem mutató fogak esetében is.

Mégis, minden lehetséges kezelést mérlegelve is előfordulhat olyan eset, aminél a fog eltávolítása elkerülhetetlenné válik. Ennek kapcsán szeretnénk most egy rövid áttekintést adni, hogy meddig érdemes és lehetséges megtartani a páciens természetes fogait, és mikor elkerülhetetlen, esetleg egyenesen javasolt annak eltávolítása.A fogaknak számos feladata van: ezek közül legfontosabb a rágás, de ezen kívül szerepük van a hangképzésben, az arc harmóniájának kialakításában is. Foghiány következtében megbomlik a fogazat egysége, a fogsoron belül az egyes fogak hiánya a fogak elmozdulásához, illetve vándorlásához vezethet, ezáltal újabb problémákat okozva - mint például a rágóképesség csökkenése, hangképzés zavara, esztétikai hátrány, pszichés gátlások kialakulása, a fogágy károsodása, majd ezt követően újabb fogak elvesztése, a maradék fogak túlterhelése és hosszú távon az állkapocsízület fájdalma.Ilyen például a fogtömés, a gyökérkezelés, illetve a fogszuvasodás mértékétől függő betétfajta és korona alkalmazása, valamint a parodontológiai beavatkozások.A fogorvosok nagy része egyetért azzal, hogy ha a körülmények engedik, akkor a természetes fog elemeinek megtartása részesítendő előnyben, a fogeltávolítás pedig csak a végső megoldás, amit akkor kell elvégeznünk, ha a többi lehetőség nem kecsegtet jó eredménnyel. Olyan eset is elképzelhető, melynél egy mesterséges foggyökér (ún. implantátum) megbízhatóbb megoldást jelent, mint egy „mindenáron" megmentett természetes fog.A fog elvesztéséhez vezethet némely foggyökér- és fogágybetegség, illetve a szerkezetet érintő problémák:A beavatkozás során fokozott figyelmet igényelnek, olykor ellenjavallatként szolgálhatnak a következő betegségek: magas vérnyomás, infarktus, szívritmuszavarok, vérzékenység, májbetegség, allergia, cukorbetegség, vesebetegség, pajzsmirigybetegség, alkoholizmus.Sok páciens fél a további fájdalomtól, ezért inkább az azonnali eltávolítás mellett érvel, még abban az esetben is, ha esetleg a fog - hosszas kezeléssel ugyan, de - megmenthető lenne. A legfontosabb, hogy a választott megoldás minden esetben közös döntés legyen, a páciens tájékoztatást kapjon a lehetőségekről, mindkét esetben a lehetséges következményekről, az orvos szakmai szempontjairól, és ezen információk birtokában tudjon felelős döntést hozni.