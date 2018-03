Közeleg a kamarai hozzájárulás befizetésének határideje

A kamarai nyilvántartásba vételi folyamat bevezetésének szükségességét jól igazolja az is, hogy 2012 óta teljes képet kaphatunk arról, hogy pontosan hány működő vállalkozás van országszerte. Sőt pontosan tudhatjuk azt is, hogy tavaly Csongrád megyében több mint 23.600 nyilvántartásba vett vállalkozás volt. A megoldás bevezetése a kamarai hozzájárulást befizetőknek ingyenes szolgáltatásokat is hozott.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezt igyekszik széleskörűen nyújtani a vállalkozások részére, így számtalan lehetőséggel és szolgáltatással várja a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezeteket. Évente számos szakmai programmal várják őket Szeged mellett a megye több városában is. Ezeken az eseményeken általában a vállalkozások mindennapjait érintő témákban (adózás, munkaügyek, szakképzés, aktuális pályázati lehetőségek) nyújt tájékoztatást a megyei gazdasági kamara, de idén például több mint 300 fő részvételével az EU Általános Adatvédelmi Rendeletéről tartott előadást Szegeden, melyet további rendezvény követ a megye további városaiban is.

Továbbá a kamara tanácsadással igyekszik segíteni a gazdálkodó szervezetek munkáját. A kamarai Tanácsadói Hálózatban 24 szakértő várja a hozzá fordulók kérdéseit a munkaügyi témáktól a marketingen át egészen a pályázattal kapcsolatos lehetőségekig. A hálózat keretében a tanácsadók az első megbeszélést ingyen biztosítják az érdeklődők számára. Emellett minden évben lehetőség van egyszeri ingyenes adótanácsadásra is. Az információhoz jutást segítik a kamara e-mailen érkező rendezvényajánlói, valamint az Euro Info Futár hírlevél is, ahol a különböző üzleti információk mellett pályázati hírekről tájékozódhatnak, és partnerkeresési megkereséseket olvashatnak a feliratkozók. A kamara emellett kiemelten fontos szerepet játszik a szakképzésben is.

Mindemellett a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működik a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network Dél-Alföldi Irodája is. Az iroda munkatársai a külföldi piacra jutásban segítik a hozzájuk fordulókat. Tájékoztató rendezvényeik mellett internetes partnerkereső profilokat, üzletember-találkozókat és üzleti megbeszéléseket szerveznek.

A megyei gazdasági önkormányzat a forrásszerzésben is igyekszik segíteni a vállalkozókat, akik a kamara szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi irodájában igényelhetik a Széchenyi Kártya Program konstrukcióit, melyek közül most a Széchenyi Beruházási Hitel, az Önerő Kiegészítő Hitel és a Támogatást Megelőző Hitel 0 százalékos kamattal érhető el. A program konstrukcióit az önkéntes kamarai tagok ingyenes ügyintézéssel igényelhetik a gazdasági önkormányzat ügyfélszolgálatain.



A kamarai hozzájárulás az ügyfélszolgálatokon és átutalással is befizethető

