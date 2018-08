Tovább fejleszti lakatos- és asztalosüzemét a Bodrogi Bau Kft.

(X)

A Bodrogi Bau Cégcsoport égisze alatt, ám önálló egységként működik Hódmezővásárhelyen a SteelLand lakatosüzem és a WoodLand asztalosüzem. Előbbi idén éledt újjá, utóbbi évtizedes tapasztalattal szolgálja vásárlóit, ügyfeleit.– Az SK Tervező és Kivitelező Kft. 1995-ben alakult, a múltja viszont 1976-ig nyúlik vissza, ennek köszönhető, hogy tapasztalt szakembergárdával, a legjobb minőségben képesek előállítani az épület- és bútorasztalos termékeket a bútoroktól a nyílászárókig, a lakberendezéstől a belsőépítészetig, a klasszikustól a modernig. Az egység a fejlesztés alatt új nevet is kap, WoodLand asztalosüzemként fog működni – fogalmazott Varga Magdolna gyárigazgató.Foglalkoznak tömör fával, laminált bútorlappal, rétegelt lemezzel és furnérral. A szolgáltatások között ingyenes helyszíni felmérés, tervezés, árajánlat-készítés és szerelés is szerepel, a partnerek között pedig megtalálhatók magánszemélyek, iskolák, üzletek, irodaházak, önkormányzatok. Rájuk és a SteelLand lakatosüzemre egyaránt jellemző, hogy a partnerek igényeinek gyors, pontos és minőségi kielégítésével, emellett magas színvonalú, ugyanakkor elérhető árú termékekkel alapoztak meg magukról pozitív képet a piacon.– Üzemeink Hódmezővásárhelyen, a száz százalékban a Bodrogi Bau Kft. tulajdonosi köre által üzemeltetett SK Tervező és Kivitelező Kft. részeként működnek. Az asztalosüzemben a tapasztalt vezető mellett további tizennégy, jelentős gyakorlattal rendelkező asztalosnak adunk munkát. Lakatosüzemünk idén áprilisban éledt újjá, a vezető mellett még hatan dolgoznak benne. Elsősorban acélszerkezeteket készítenek, de kapukat, korlátokat, valamint lépcsőkhöz vázat egyaránt előállítanak. Emellett a termékek helyszíni beépítése szintén a profilunkhoz tartozik. Egyedi kéréseket is teljesítünk, ilyen lehet egy kerti bútor, kerékpártároló vagy egy dohányzótér kialakítása – fogalmazott Varga Magdolna, hozzátéve: az ügyfelek között cégek, generálkivitelezők és magánszemélyek találhatók.– Új honlapot, logót, szlogent és arculatot kapnak az üzemek, dolgozóink egyenpólót, logóval ellátott munkaruhát viselnek majd, nemcsak azért, hogy egységes legyen a megjelenés, hanem hogy a munkatársakban az egy csapatba tartozás érzés ez által is erősödjön – avatott be a részletekbe Sebők Benedek, a Bodrogi Bau Cégcsoport marketingmenedzsere.– Pályázati forrásból, több mint 104 millió forint elnyert támogatásból pedig mind a két üzemet professzionális, új gépekkel fejlesztjük, valamint korszerűsítjük az üzemek villamoshálózatát, és napelemek alkalmazásával költséghatékony és környezettudatos gyártást valósítunk meg – tette hozzá Varga Magdolna gyárigazgató.Az immár 27 éves Bodrogi Bau Cégcsoport hatalmas növekedésen és átalakuláson ment keresztül az elmúlt évben. 2017-ben több mint egymilliárd forintos fejlesztésből megépült és elindult két szegedi gyár, a Carboland Hőszigetelés és az Aluland Nyílászáró, most pedig a lakatos- és az asztalosüzemet zárkóztatják fel, hogy teljes legyen a Bodrogi Bau gyártói világa.